Dodatkowe pieniądze na wakacje w Polsce. Rusza nowy bon turystyczny

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Jesienny wypoczynek na Warmii i Mazurach już wkrótce będzie można zaplanować z wykorzystaniem czeku turystycznego. Regionalna Organizacja Turystyczna przekazała, że obecnie trwają przygotowania do uruchomienia programu, w ramach którego będzie można otrzymać bon o wartości 300 złotych, jako dopłatę do noclegu. Do wyboru będzie 234 obiektów.

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna podała szczegóły programu. Wynika z nich, że z czeku turystycznego będą mogli skorzystać pełnoletni Polacy, w tym seniorzy powyżej 60. roku życia oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny. Wiadomo także, że czek będzie miał formę elektronicznego kodu, przypisanego do uczestnika. Będzie można go wykorzystać na jedną rezerwację, obejmującą co najmniej dwa noclegi, w jednym z obiektów noclegowych uczestniczących w programie, wyłącznie w okresie obowiązywania tury wskazanej na czeku.

Czek Turystyczny 2026. Każdy może dostać 300 zł na wyjazd Planujesz jesienny wyjazd? Możesz obniżyć koszt noclegu o 300 zł. Ruszył nabór do programu „Podkarpacki Czek Turystyczny 2026”. Liczba dopłat jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność składania wniosków. Sprawdź, komu przysługuje czek…

ROT doprecyzował, że rezerwacji należy dokonać po wygenerowaniu czeku bezpośrednio w wybranym obiekcie noclegowym - telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Co ważne, czek nie będzie mógł być wykorzystany za pośrednictwem zewnętrznych portali i serwisów rezerwacyjnych.

Trzy tury naboru. Zacznie się jeszcze we wrześniu

Program będzie realizowany w trzech turach naboru. Pierwsza ruszy 30 września i potrwa do 18 października 2026 r. (Wnioski będą rozpatrywane od 29 września). Kolejną szansą na uzyskanie czeku turystycznego będzie termin 20 października - 8 listopada. W tym przypadku nabór rozpocznie się 19 października. Dla tych, którzy nie załapią się w dwóch pierwszych w tych terminach, nabór ruszy 10 listopada i potrwa 20 dni.

Program „Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny” powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowita wartość zadania to 4 mln 28 tys. zł, w tym dotacja w wysokości 1,5 mln zł. Z założenia program ma pomóc odbudować potencjał turystyczny obszarów przygranicznych i regionów, które zanotowały spadek liczby turystów i ograniczenie inwestycji oraz pogorszenie wizerunku w związku z sytuacją geopolityczną.

Mowa tu przede wszystkim o województwach: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie. Jednocześnie ma promować te miejsca jako bezpieczne i atrakcyjne kierunki podróży w Polsce. Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na dofinansowanie pobytów turystycznych, a także na działania promujące regiony objęte wsparciem oraz obsługę systemu programu.

Kto może ubiegać się o bon turystyczny?

O czek turystyczny mogą ubiegać się wszyscy dorośli. Dodatkowo, specjalne pule przewidziano dla seniorów powyżej 60. roku życia oraz dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. To ukłon w stronę tych, którzy szczególnie potrzebują wsparcia w organizacji wypoczynku. Aby uzyskać taki czek, wystarczy wejść na stronę internetową programu czekwarmiamazury.pl, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje. Lista obiektów noclegowych, które biorą udział w programie, zawiera 234 obiekty.

Co istotne, rezerwacji trzeba będzie dokonywać bezpośrednio w wybranych miejscach, bez pośrednictwa popularnych portali rezerwacyjnych.