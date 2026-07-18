Deszcz, błoto i tysiące rycerzy. Tak wyglądała inscenizacja bitwy pod Grunwaldem

RMF24

Mimo kapryśnej, deszczowej pogody, na Polach Grunwaldu znów rozbrzmiały odgłosy bitwy - szczęk mieczy i bojowe okrzyki. Około 1,5 tysiąca rekonstruktorów z bractw rycerskich odtworzyło jedno z najważniejszych starć w historii Polski – bitwę pod Grunwaldem. To największa rekonstrukcja średniowiecznej bitwy na świecie.

Bitwa pod Grunwaldem została stoczona 15 lipca 1410 roku. Na rozległych polach między wsiami Łodwigowo a Stębark starły się wojska polsko-litewskie z potężnym Zakonem Krzyżackim. Choć bitwa nie zakończyła sporów politycznych, była sromotną klęską dla wojsk zakonnych i przeszła do historii jako triumf polskiego oręża. Dziś, ponad sześć wieków później, Grunwald wciąż przyciąga tłumy – nie tylko pasjonatów historii, ale i całe rodziny, które chcą poczuć klimat średniowiecza.

Deszcz nie przeszkodził rycerzom

Tegoroczna inscenizacja odbyła się w wyjątkowo deszczowej aurze. Jednak ani pogoda, ani błoto nie były w stanie ostudzić zapału rekonstruktorów i widzów. Około 1,5 tysiąca uczestników – więcej niż w poprzednich latach – wzięło udział w widowisku, które rozegrało się na łące o wymiarach 170 na 100 metrów.

Rycerze, łucznicy i konni wojowie przybyli na pole bitwy prosto z obozowiska, które od kilku dni tętniło życiem i gościło blisko 3,5 tysiąca miłośników średniowiecza.

Spektakl pełen emocji i efektów

Inscenizacja, jak co roku, zachwyciła rozmachem i dbałością o szczegóły. Na oczach tysięcy widzów odtworzono najbardziej dramatyczne momenty bitwy, opisane przez kronikarza Jana Długosza: wręczenie królowi Władysławowi Jagielle dwóch nagich mieczy przez poselstwo krzyżackie, utratę i odzyskanie chorągwi z białym orłem, czy śmierć wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena.

Walki na miecze, ataki łuczników, wystrzały z bombard i konne szarże – wszystko to sprawiło, że publiczność mogła poczuć się jak na prawdziwym polu bitwy.

Kulisy wielkiego widowiska

Za sukcesem grunwaldzkiej inscenizacji stoi sztab ludzi i miesiące przygotowań. Reżyser widowiska, Krzysztof Górecki, podkreśla, że koordynacja ruchów wojsk i synchronizacja z muzyką oraz narracją wymaga precyzji i doświadczenia. Dowódcy chorągwi wyposażeni byli w krótkofalówki, dzięki którym reżyser mógł na bieżąco wydawać polecenia – przesuwać oddziały, przyspieszać lub zwalniać tempo walki, a nawet tworzyć korytarze dla konnicy.

Organizatorzy już teraz myślą o przyszłorocznej edycji. Krzysztof Górecki zapowiada, że inscenizacja w 2027 roku może odbyć się według nowego scenariusza, przygotowanego przez znanego pisarza Jacka Komudę. Aby to było możliwe, potrzebne jest nagranie nowej ścieżki dźwiękowej – z narracją, dialogami aktorów, muzyką i efektami bitewnymi. Niestety, dotychczas nie udało się zdobyć dofinansowania na ten cel, dlatego organizatorzy ogłosili publiczną zbiórkę.

Grunwald – magnes dla turystów i pasjonatów

Jak podkreśla dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Szymon Drej, inscenizacja to nie tylko spektakl, ale także żywa lekcja historii i jedna z największych atrakcji turystycznych Warmii i Mazur. Co roku widowisko przyciąga 60-80 tysięcy widzów, a podczas całych Dni Grunwaldu – trwających od środy do niedzieli – region odwiedza nawet 200 tysięcy osób. To fenomen, który trudno porównać z jakimkolwiek innym wydarzeniem historycznym w Polsce.

Za kulisami widowiska kryje się ogromna praca organizacyjna. Setki rekonstruktorów, służby medyczne, szpitale polowe, sanitariaty, prysznice, ochrona, parkingi – to tylko niektóre z elementów, które trzeba zapewnić, by impreza mogła się odbyć bez zakłóceń. Organizacja tak wielkiego przedsięwzięcia to praca na cały rok – zaraz po zakończeniu jednej edycji rozpoczynają się przygotowania do kolejnej.