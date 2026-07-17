Czy to na pewno tam walczył Jagiełło? Badania pod Grunwaldem ostatecznie uciszyły sceptyków

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Przełomowe odkrycie archeologów ostatecznie uciszyło sceptyków wątpiących w autentyczność historycznego pola bitwy pod Grunwaldem. Dzięki nowoczesnym badaniom i odnalezieniu blisko 1,5 tysiąca niezwykłych artefaktów naukowcy zyskali bezsporny dowód na to, że wojska polsko-litewskie starły się z Krzyżakami dokładnie tam, gdzie dzisiaj stoi muzeum. Sprawdź, jakie skarby skrywała ziemia i co czeka na turystów podczas nadchodzącej, widowiskowej rekonstrukcji tego starcia.

Koniec odwiecznych wątpliwości

Wątpliwości dotyczące dokładnej lokalizacji wielkiej bitwy pod Grunwaldem pojawiały się przez lata. Choć już od stuleci wiadomo było, gdzie mniej więcej rozegrało się to starcie, brakowało jednoznacznych dowodów naukowych. Dziś jednak, dzięki nowoczesnym badaniom archeologicznym, miejsce to zostało potwierdzone ponad wszelką wątpliwość.

Pola Grunwaldu są dziś właściwie zlokalizowane. Grunwald z 1410 roku jest tym samym miejscem, co Grunwald 2026 roku – podkreśla Jarosław Malecki, kierownik działu naukowo-promocyjnego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.

Prace archeologiczne prowadzone są cyklicznie od 2014 roku. Początkowo wielu sceptyków wątpiło, że po tylu wiekach uda się znaleźć jakiekolwiek ślady po bitwie. Jednak nowoczesny sprzęt i coraz lepsze metody badawcze pozwoliły na odnalezienie licznych artefaktów, które jednoznacznie wskazują na miejsce historycznego starcia.

Archeologiczny przełom i 1,5 tysiąca skarbów

Od 2024 roku archeolodzy i detektoryści odnaleźli już prawie 1,5 tysiąca artefaktów. Wśród znalezisk znajdują się m.in. groty od strzał i bełtów, kółka z kolczug, fragmenty zapinek oraz ostrogi. Wszystkie te przedmioty są obecnie eksponowane w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Tuż obok gablot z eksponatami zawieszona jest mapa, na której zaznaczone są miejsca odnalezienia poszczególnych artefaktów.

Co ciekawe, przedmioty te znajdowane są nie tylko w samych okolicach Grunwaldu, ale także w pobliskich miejscowościach, takich jak Stębark czy Łodwigowo. Według opisów historycznych, po bitwie wojska Władysława Jagiełły ścigały uciekających Krzyżaków na odległość nawet kilku mil, jednak dokładny przebieg tej drogi pozostaje nieznany.

Tajemnice obozu pod Grunwaldem. Czy to tu rycerze szykowali się do starcia z Krzyżakami? Detektoryści odkrywają kolejne tajemnice okolic Grunwaldu w woj. warmińsko-mazurskim. Najnowsze badania wskazują na potencjalne miejsce obozowiska wojsk polsko-litewskich sprzed wielkiej bitwy z 1410 roku. Znalezione artefakty pozwalają lepiej…

Ślady bitwy spisane przez kronikarzy

Mimo ogromnego znaczenia bitwy pod Grunwaldem, jej bezpośredni opis nie zachował się z czasów samego starcia. Pierwsze relacje powstały dopiero kilka miesięcy później, a ich autor pozostał anonimowy. Były to krótkie, pozbawione szczegółów opisy, które prawdopodobnie miały być odczytywane podczas rocznicowych uroczystości w kościołach.

Najbardziej znaną relację spisał Jan Długosz, jednak i on nie był naocznym świadkiem, gdyż urodził się pięć lat po bitwie. W swoich kronikach opierał się na relacjach ojca, który walczył pod Grunwaldem, oraz kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. Dzięki tym przekazom historycy mogą dziś odtworzyć przebieg wydarzeń, choć wiele szczegółów wciąż pozostaje przedmiotem badań.

Kulminacyjnym punktem kilkudniowego wydarzenia będzie zaplanowana na sobotę 18 lipca XXVIII Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem (foto: Tomasz Waszczuk) / PAP

Według szacunków historyków, w bitwie pod Grunwaldem wzięło udział około 55 tysięcy rycerzy. Wojska polsko-litewskie, dowodzone przez Władysława Jagiełłę, liczyły około 35 tysięcy żołnierzy, podczas gdy siły Zakonu Krzyżackiego i jego sojuszników wynosiły około 20 tysięcy. Tak ogromna liczba uczestników czyni z tej bitwy jedno z największych starć średniowiecznej Europy i kluczowy moment w historii Polski, Litwy oraz całego regionu.

Wielkie święto historii w najbliższą sobotę

W sobotę o godzinie 15:00 na Polach Grunwaldu odbędzie się widowiskowa rekonstrukcja bitwy. Około 1300 rekonstruktorów historycznych odtworzy wydarzenia sprzed ponad 600 lat, opierając się na opisie z kroniki Jana Długosza. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich – wstęp na pole bitwy jest bezpłatny, płatne są jedynie parkingi.