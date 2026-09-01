Czek turystyczny wraca na Warmię i Mazury. Od kiedy?

Warmińsko-mazurski czek turystyczny to szansa na tańszy wypoczynek w jednym z najpiękniejszych regionów Polski. W pierwszej turze, która wystartuje 29 września o godzinie 10:00, do rozdysponowania będzie około 1,5 miliona złotych.
Każda osoba może liczyć na dofinansowanie w wysokości 300 zł, pod warunkiem, że zdecyduje się na co najmniej dwa noclegi w obiekcie uczestniczącym w programie.
W sumie, w trzech turach, region przydzieli czeki o wartości aż 3,5 miliona złotych. Środki pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Kto może skorzystać z czeku?
O czek turystyczny mogą ubiegać się wszyscy dorośli. Dodatkowo, specjalne pule przewidziano dla seniorów powyżej 60. roku życia oraz dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. To ukłon w stronę tych, którzy szczególnie potrzebują wsparcia w organizacji wypoczynku.
Aby uzyskać czek, wystarczy wejść na stronę internetową programu czekwarmiamazury.pl, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje. Lista obiektów noclegowych, które wezmą udział w programie, zostanie opublikowana do 22 września.
Ważne: rezerwacji trzeba będzie dokonywać bezpośrednio w wybranych miejscach, bez pośrednictwa popularnych portali rezerwacyjnych.
Program po wpadce – co się zmieniło?
Wiosenna edycja warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego zakończyła się poważną wpadką – podczas generowania czeków użytkownicy widzieli dane innych osób. Czeki unieważniono, a sprawa trafiła do prokuratury, jednak nie dopatrzono się ataku hakerskiego.
Ustaliliśmy, że nie doszło do nieuprawnionej ingerencji w działanie systemu informatycznego obsługującego bon turystyczny lub celowego działania osób trzecich. Nie stwierdzono też nieuprawnionego dostępu do danych osobowych - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.
Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, uznając, że winne były błędy techniczne.
Kiedy i jak wykorzystać czek?
Program będzie realizowany od 29 września do 30 listopada 2026 roku. Dofinansowany pobyt musi odbyć się w terminie danej tury naboru.
Szczegółowy regulamin korzystania z czeku ma zostać opublikowany wkrótce.