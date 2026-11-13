Brutalne zabójstwo pod Mrągowem. 30-latek odpowie za śmierć swojego ojca

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Prokuratura Rejonowa w Mrągowie prowadzi śledztwo ws. rodzinnego dramatu w miejscowości Krzywe. 30-letni mężczyzna przyznał się zabicia swojego 64-letniego ojca. Usłyszał już zarzut i grozi mu dożywotnie więzienie.

Prokuratura o rodzinnym dramacie

10 listopada wieczorem policjanci dostali wezwanie na interwencję domową do miejscowości Krzywe. Ze zgłoszenia wynikało, że młody mężczyzna zachowuje się agresywnie. Funkcjonariuszy zaalarmowała jego matka.

W pomieszczeniu kuchennym funkcjonariusze ujawnili ciało mężczyzny z licznymi ranami w obrębie głowy. Jak ustalono, był to Waldemar S. W sąsiednim pomieszczeniu przebywał jego 30- letni syn, Artur S. Został on zatrzymany przez policjantów - relacjonuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Daniel Brodowski.

Policja przekazała, że w momencie zatrzymania 30-latek był trzeźwy. Pobrano jego krew do badań na obecność środków odurzających.

Sekcja zwłok zabitego mężczyzny wykazała, że miał on wiele ran. Prokuratura wspomina w komunikacie m.in. złamania kości nosa, liczne rany tłuczone, kłute i cięte głowy, a także obrażenia rąk i nóg.

Śledczy ustalili, że 30-latek zaatakował swojego ojca nożem i pałką. Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, ale prokuratura nie ujawnia ich treści.

Arturowi S. grozi nawet dożywotnie więzienie. Dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na 3 miesiące.

Policja o wcześniejszych interwencjach ws. zachowania 30-latka

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie przekazała, że w ciągu ostatniego roku funkcjonariusze prowadzili dwie interwencje w tej rodzinie. Obie dotyczyły nietypowego zachowania 30-latka.

Jak podkreślono, w obecności policjantów Artur S. nie był agresywny.

W obydwu przypadkach, w związku z tym zachowaniem, na miejsce interwencji dodatkowo wzywane było pogotowie ratunkowe, którego załoga nie stwierdzała podstaw do hospitalizacji mężczyzny. Na miejscu interwencji policjanci, uwzględniając informacje uzyskane od domowników, nie stwierdzali podstaw do izolacji 30-latka, a osoby uczestniczące w interwencji informowane były o czynnościach, jakie mogą podjąć w związku z jego zdrowiem - czytamy w komunikacie.

Wszczęte zostały czynności wyjaśniające, które mają pomóc w ustaleniu, czy postępowanie policjantów wobec tej rodziny było prawidłowe.