Auto rodziny premiera Donalda Tuska w rękach złodziei. Jest wyrok

RMF24

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Sąd Rejonowy w Elblągu wydał wyrok w procesie dotyczącym kradzieży samochodów, w tym Lexusa należącego do żony premiera Donalda Tuska. Obaj oskarżeni mają trafić do więzienia.

Łukasz W. został skazany na 3 lata więzienia, a jego pomocnik Stefan N. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Mężczyźni muszą zapłacić koszty sądowe wynoszące ponad 110 tys. zł. Wyrok nie jest prawomocny.

Sąd podkreślił, że w skradzionych samochodach znaleziono ślady biologiczne należące do Łukasza W. Fakt, że Stefan N. pomagał w kradzieży, potwierdzają nagrania z monitoringu oraz logowania jego telefonu.

Według aktu oskarżenia Łukasz W. i Stefan N. odpowiadają m.in. za to, że 10 września 2025 r. w Sopocie ukradli Lexusa. Jeden z mężczyzn miał przełamać zabezpieczenia samochodu, posługując się nieustalonym urządzeniem. Stefan N. pomagał w kradzieży, bo pilotował Łukasza W.

Sprawcy porzucili Lexusa, gdy dowiedzieli się, do kogo on należy.

Łukasz W. został zatrzymany na lotnisku w Gdańsku. Planował wylecieć do Burgas w Bułgarii.

Oskarżonych nie było w sądzie; są na wolności. Łukasz W. pozostawał w areszcie od września 2025 roku do października tego roku, czyli do złożenia wyjaśnień na pierwszej rozprawie w procesie.

Stefan N. był w areszcie od października 2025 roku do lutego tego roku. Sąd zaliczył obu oskarżonym okres pozostawania w areszcie na poczet przyszłych kar pozbawienia wolności.