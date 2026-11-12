64-latek nie żyje, syn zatrzymany. Policja wyjaśnia tragedię pod Mrągowem

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W domu na terenie gminy Mrągowo znaleziono ciało 64-letniego mężczyzny. Policja zatrzymała jego 30-letniego syna, a prokuratura bada, czy miał on związek ze śmiercią ojca. Równolegle sprawdzane jest także, czy wcześniejsze policyjne interwencje wobec mężczyzny przebiegały prawidłowo.

Dwa dni temu, we wtorek 10 listopada, w jednym z domów na terenie gminy Mrągowo w województwie warmińsko-mazurskim znaleziono ciało 64-letniego mężczyzny. Policja zatrzymała jego 30-letniego syna, który jest podejrzewany o zabicie ojca.

30-latek w czasie zatrzymania był trzeźwy, ale pobrano mu krew do badań na zawartość środków odurzających - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie.

Zatrzymanemu 30-latkowi na razie nie przedstawiono zarzutów.

Wcześniej policjanci interweniowali dwukrotnie

Policja poinformowała, że w ostatnim roku funkcjonariusze dwa razy byli wzywani do tej rodziny. Interwencje te związane były z nietypowym zachowaniem zatrzymanego teraz 30-latka.

„Za każdym razem podczas interwencji mężczyzna zachowywał się spokojnie, nie stwarzając zagrożenia dla siebie oraz innych osób. W obydwu przypadkach, w związku z tym zachowaniem, na miejsce interwencji dodatkowo wzywane było pogotowie ratunkowe, którego załoga nie stwierdzała podstaw do hospitalizacji mężczyzny” - poinformowała mrągowska policja.

Dodała, że rodzinę instruowano, iż może złożyć zawiadomienie na zachowanie syna. Rodzina tego nie zrobiła.

Rzecznik prasowy mrągowskiej policji poinformował, że komendant powiatowy policji w Mrągowie podjął decyzję o wszczęciu czynności wyjaśniających „celem sprawdzenia prawidłowości postępowania policjantów”.