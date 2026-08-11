Zjechał ze skarpy i dachował. Pijany kierowca miał ponad 2 promile

RMF24

Groźny wypadek w Bytowie na Kaszubach. Pijany kierowca dachował swoim samochodem na ulicy Pochyłej. Jak ustalili policjanci, mężczyzna miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. 28-latek nie był w stanie samodzielnie wydostać się z rozbitego auta.

Do wypadku doszło około 15:00. Według wstępnych ustaleń policji, 28-latek stracił panowanie nad pojazdem, zjechał ze skarpy i dachował.

Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był mocno nietrzeźwy – miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Po wydobyciu z samochodu został przewieziony do szpitala. Policjanci wyjaśniają teraz dokładne okoliczności zdarzenia.

Dachowanie auta w Bytowie (fot. KPP w Bytowie)

Kierowca nie był w stanie opuścić auta

Akcja ratunkowa przebiegła sprawnie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy potwierdzili, że pojazd znajduje się poza jezdnią. W środku była jedna osoba, przytomna, ale niezdolna do samodzielnego opuszczenia auta – relacjonuje Dawid Westrych, rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Strażacy musieli wykonać dostęp do poszkodowanego i ewakuować go z pojazdu. Następnie przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego.

Sprawca wypadku odpowie teraz przed sądem za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.

Dachowanie w Bytowie (fot. KPP w Bytowie)

Policja apeluje o rozsądek

Policja przypomina: nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie może znacząco obniżyć koncentrację i refleks, a konsekwencje mogą być tragiczne nie tylko dla kierowcy, ale i dla innych uczestników ruchu. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i odpowiedzialność na drodze.