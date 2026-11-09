„Żegnamy Magdę, młodą artystkę”. Żałoba na krakowskiej ASP po śmierci siostry zamachowca

„Z ogromnym bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznych wydarzeniach z 7 listopada 2026 roku, które rozegrały się w Krakowie i Ostrowcu Świętokrzyskim” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie krakowskiej ASP. Jak napisał rektor uczelni prof. Andrzej Bednarczyk, jedną z ofiar jest Magdalena, „studentka III roku malarstwa naszej Akademii, która zginęła wraz ze swoimi Rodzicami”.
„Przepełnia nas żal i poczucie nieodwracalnej straty” – podkreślił prof. Bednarczyk. Jak dodał, śmierć studentki „pozostawi wśród nas bolesną pustkę”.
„Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar, a także z osobami rannymi”
„W tych dramatycznych chwilach nasze myśli kierujemy ku wszystkim, których dotknęła wczorajsza tragedia. Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar, a także z osobami rannymi i ich najbliższymi. Pamiętamy o każdym, kto dziś mierzy się z cierpieniem, lękiem i zmaga się z dojmującym doświadczeniem straty. Towarzyszy nam pamięć o tych, którzy odeszli, solidarność z tymi, którzy cierpią oraz wzajemna troska, której wszyscy tak bardzo od dziś potrzebujemy” – czytamy we wpisie.
We wpisie zamieszczonym na profilu ASP na Facebooku czytamy też, że „w tej mrocznej chwili musimy wykrzesać z siebie siłę do otoczenia opieką każdego spośród nas, kto potrzebuje wsparcia. Nikt nie powinien być pozostawiony sam na sam z tak potwornym bólem. Proszę Was, rozejrzyjcie się wokół siebie z czułością i troską. Podajcie sobie nawzajem pomocną dłoń. Nie potrzeba wiele. Czasami wystarczy wspólnie pomilczeć, spojrzeć sobie w oczy albo po prostu powiedzieć: „jestem z tobą”.”
Rektor ogłosił żałobę na ASP do dnia 11 listopada. Do tego czasu Open Eyes Art Festival i inne zaplanowane na ten czas wydarzenia zostają odwołane.
Informacje o śmierci Magdaleny O. zamieścił także zespół BWA Ostrowiec Świętokrzyski. „W obliczu tak ogromnej tragedii trudno znaleźć słowa, które mogłyby wyrazić to, co czujemy” – napisała galeria.
Zamach w centrum Krakowa
W sobotę tuż po godz. 15:00 na płytę krakowskiego Rynku Głównego wjechało czarne Subaru. Kierowca otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Zastrzelił 6 osób, ranił 15. Sam trafił do szpitala po tym, jak między nim a policjantami doszło do wymiany ognia. Od początku lekarze określali jego stan jako krytyczny. Zmarł dziś nad ranem.
Ciała bliskich w mieszkaniu Michała O. w Ostrowcu Świętokrzyskim
W sobotę wieczorem w mieszkaniu 24-letniego Michała O. w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła trzy ciała – jego 21-letniej siostry, 52-letniej matki i 53-letniego ojca. Wszyscy mieli rany postrzałowe.
Śledztwo w obu sprawach prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Według dotychczasowych ustaleń śledczych za oba zdarzenia odpowiadała ta sama osoba.