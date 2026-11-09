„Żegnamy Magdę, młodą artystkę”. Żałoba na krakowskiej ASP po śmierci siostry zamachowca

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„Żegnamy Magdę, młodą artystkę, członkinię naszej akademickiej wspólnoty, której życie zostało tak tragicznie przerwane” – napisał na stronie krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych rektor prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk. 21-letnia Magdalena to siostra Michała O., który w sobotę w centrum Krakowa zastrzelił sześć osób. W mieszkaniu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim policja odnalazła ciała jego siostry i rodziców. Dziś nad ranem Michał O. zmarł w szpitalu.

„Z ogromnym bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznych wydarzeniach z 7 listopada 2026 roku, które rozegrały się w Krakowie i Ostrowcu Świętokrzyskim” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie krakowskiej ASP. Jak napisał rektor uczelni prof. Andrzej Bednarczyk, jedną z ofiar jest Magdalena, „studentka III roku malarstwa naszej Akademii, która zginęła wraz ze swoimi Rodzicami”.

„Przepełnia nas żal i poczucie nieodwracalnej straty” – podkreślił prof. Bednarczyk. Jak dodał, śmierć studentki „pozostawi wśród nas bolesną pustkę”.

Mieszkanka Chodzieży jedną z ofiar ataku w Krakowie. „Osierociła czwórkę dzieci” „Izabela była częścią naszej chodzieskiej społeczności. Miała swoje miejsca, znajomych, codzienne sprawy, plany i marzenia. Była obecna w życiu innych ludzi – i właśnie dlatego Jej odejście tak mocno dotyka również nas” - napisał w mediach…

„Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar, a także z osobami rannymi”

„W tych dramatycznych chwilach nasze myśli kierujemy ku wszystkim, których dotknęła wczorajsza tragedia. Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar, a także z osobami rannymi i ich najbliższymi. Pamiętamy o każdym, kto dziś mierzy się z cierpieniem, lękiem i zmaga się z dojmującym doświadczeniem straty. Towarzyszy nam pamięć o tych, którzy odeszli, solidarność z tymi, którzy cierpią oraz wzajemna troska, której wszyscy tak bardzo od dziś potrzebujemy” – czytamy we wpisie.

We wpisie zamieszczonym na profilu ASP na Facebooku czytamy też, że „w tej mrocznej chwili musimy wykrzesać z siebie siłę do otoczenia opieką każdego spośród nas, kto potrzebuje wsparcia. Nikt nie powinien być pozostawiony sam na sam z tak potwornym bólem. Proszę Was, rozejrzyjcie się wokół siebie z czułością i troską. Podajcie sobie nawzajem pomocną dłoń. Nie potrzeba wiele. Czasami wystarczy wspólnie pomilczeć, spojrzeć sobie w oczy albo po prostu powiedzieć: „jestem z tobą”.”

Rektor ogłosił żałobę na ASP do dnia 11 listopada. Do tego czasu Open Eyes Art Festival i inne zaplanowane na ten czas wydarzenia zostają odwołane.

Informacje o śmierci Magdaleny O. zamieścił także zespół BWA Ostrowiec Świętokrzyski. „W obliczu tak ogromnej tragedii trudno znaleźć słowa, które mogłyby wyrazić to, co czujemy” – napisała galeria.

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