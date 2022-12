Dwa miejskie autobusy zderzyły się w centrum Gliwic. Pięć osób zostało rannych.

Jednej osobie udzielono pomocy na miejscu, kolejna została zabrana do szpitala, a co do trzech następnych decyzje ratowników zapadną wkrótce. Jednak w żadnym z tych przypadków nie ma zagrożenia życia.



Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ul. Tarnogórskiej i Grottgera. Jeden z autobusów jechał główną drogą w stronę Tarnowskich Gór, a drugi wyjeżdżał z bocznej ulicy.