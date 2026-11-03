Kolizja ciężarówki z chemikaliami w Strzelnie. Zamknięto szkoły, występują utrudnienia drogowe

RMF24

„Apelujemy o niegromadzenie się w centrum miasta w okolicach rond, nieblokowanie dróg oraz umożliwienie swobodnego przejazdu służbom ratunkowym. Prosimy o zachowanie spokoju (...). Informujemy, że zajęcia w szkołach im. Michelsona oraz im. Dałkowskiego jak również w przedszkolach zostają zawieszone” - podał o poranku Urząd Miasta w Strzelnie w województwie kujawsko-pomorskim. Powodem jest kolizja samochodu ciężarowego, który przewoził substancje chemiczne. Z pobliskiego budynku ewakuowano 29 osób, jednak nie ma poszkodowanych. Nie doszło też do wycieku substancji chemicznych.

Pilny apel władz do mieszkańców

W centrum Strzelna w Kujawsko-Pomorskiem doszło dziś rano do kolizji z udziałem samochodu ciężarowego przewożącego substancje chemiczne. Naczepa przewróciła się na wąskim rondzie w centrum miasta, gdzie krzyżują się drogi krajowe numer 15 i 25. Urząd miejski informował, że w związku z tym występują utrudnienia w ruchu drogowym. Wyznaczono objazdy. Lekcje w szkołach im. Michelsona oraz im. Dałkowskiego oraz zajęcia w przedszkolach zostały zawieszone.

Apelujemy o niegromadzenie się w centrum miasta w okolicach rond, nieblokowanie dróg oraz umożliwienie swobodnego przejazdu służbom ratunkowym. Prosimy o zachowanie spokoju i niepowodowanie dodatkowych utrudnień - napisał w komunikacie Urząd Miejski w Strzelnie. Nie doszło do wycieku substancji chemicznych. Z pobliskiego budynku mieszkalnego ewakuowano 29 osób, które w tej chwili przebywają w szkole podstawowej. Nie ma natomiast osób poszkodowanych. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 4 godziny, czyli do godz. ok. 12:00. Na miejsce dotarła grupa specjalistyczno-chemiczna straży pożarnej z Bydgoszczy, która zabezpiecza miejsce zdarzenia - powiedziała RMF FM rzeczniczka miejscowej policji.

Jak ustalił reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, trwa przeładunek substancji chemicznych z przewróconej naczepy do podstawionego samochodu.

Zdj. KP PSP Mogilno / Straż pożarna