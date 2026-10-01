Zabójstwo kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Jest opinia biegłych ws. sprawcy

RMF24

Biegli psychiatrzy i psycholog wydali jednoznaczną opinię w sprawie zabójstwa kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Sprawca, który pod koniec sierpnia zaatakował kobietę spacerującą z psem, był w chwili popełnienia czynu niepoczytalny. Co to oznacza dla dalszego przebiegu śledztwa?

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, według opinii wydanej przez dwóch psychiatrów i psychologa, mężczyzna, który pod koniec sierpnia zaatakował kobietę w lesie w Kędzierzynie-Koźlu, był całkowicie niepoczytalny.

Specjaliści stwierdzili, że „miał w pełni zniesioną zdolność zarówno rozpoznania znaczenia swoich czynów, jak i pokierowania swoim postępowaniem”. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.

Jak poinformował prokurator, do wydania takiej opinii wystarczyło jedno badanie. Eksperci nie mieli wątpliwości co do stanu psychicznego sprawcy w chwili ataku.

Dwa ataki, jedno śledztwo

Przypomnijmy, że zanim doszło do tragicznego zdarzenia w Kędzierzynie-Koźlu, ten sam mężczyzna zaatakował i poważnie zranił mężczyznę w Opolu.

Oba przypadki są obecnie przedmiotem jednego śledztwa.

Co dalej ze sprawą?

Śledztwo w sprawie zabójstwa oraz wcześniejszego usiłowania zabójstwa w Opolu będzie kontynuowane jeszcze przez kilka miesięcy. Prokuratura zapowiada, że zakończenie postępowania może potrwać około trzech, czterech miesięcy.

Jednak, jak podkreśla prokurator, „aktu oskarżenia nie będzie”. Po zakończeniu śledztwa do sądu zostanie skierowany wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym.

Do czasu rozstrzygnięcia sprawy, sprawca pozostaje tymczasowo aresztowany.

Tragiczne odkrycie w lesie w Kędzierzynie-Koźlu

Ciało kobiety w średnim wieku znalazł 28 sierpnia ok. godz. 18 przypadkowy mężczyzna, który spacerował w lesie w Kędzierzynie-Koźlu. Śledczy ustalili, że to mieszkanka pobliskiego osiedla Żabiniec.

Ciało znaleziono stosunkowo blisko domu ofiary, około kilkuset metrów. Kobieta najprawdopodobniej poszła na spacer z psem, który cały czas siedział przy jej ciele.

2 września policja zatrzymała sprawcę zbrodni - 19-letniego Jakuba L. Mundurowi znaleźli przy mężczyźnie nóż oraz młotek. Podczas przesłuchania 19-latek przyznał się do zamordowania kobiety.

