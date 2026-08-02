Zaatakował młodą kobietę. 18-letni nożownik zatrzymany we Wrocławiu

RMF24

18-latek zaatakował młodą kobietę przy wejściu na klatkę schodową bloku przy ul. Gagarina we Wrocławiu. Napastnik został zatrzymany, a poszkodowana trafiła do szpitala. „18-latek to obywatel Ukrainy” - powiedziała RMF FM Monika Kaleta z wrocławskiej policji.

W nocy młody mężczyzna kilka razy ugodził kobietę nożem przy wejściu na klatkę schodową, a potem uciekł. Szybko został zatrzymany przez policję. To 18-letni Ukrainiec. Poszkodowana jest Polką.

Motyw ataku nie jest znany. Policja uznała to zdarzenie za usiłowanie zabójstwa. Funkcjonariusze nie zdradzają na razie, czy sprawca i pokrzywdzona się znali.

Życiu rannej kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo. W poniedziałek prokuratura powinna przekazać więcej informacji ws. ataku.

