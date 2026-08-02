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Zaatakował młodą kobietę. 18-letni nożownik zatrzymany we Wrocławiu

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 2 sierpnia (10:42)

18-latek zaatakował młodą kobietę przy wejściu na klatkę schodową bloku przy ul. Gagarina we Wrocławiu. Napastnik został zatrzymany, a poszkodowana trafiła do szpitala. „18-latek to obywatel Ukrainy” - powiedziała RMF FM Monika Kaleta z wrocławskiej policji.

Zaatakował młodą kobietę. 18-letni nożownik zatrzymany we Wrocławiu
Zaatakował młodą kobietę. 18-letni nożownik zatrzymany we Wrocławiu /RMF FM

W nocy młody mężczyzna kilka razy ugodził kobietę nożem przy wejściu na klatkę schodową, a potem uciekł. Szybko został zatrzymany przez policję. To 18-letni Ukrainiec. Poszkodowana jest Polką.

Motyw ataku nie jest znany. Policja uznała to zdarzenie za usiłowanie zabójstwa. Funkcjonariusze nie zdradzają na razie, czy sprawca i pokrzywdzona się znali.

Życiu rannej kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo. W poniedziałek prokuratura powinna przekazać więcej informacji ws. ataku. 
 

Źródło: RMF FM
Tagi: nożownik

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