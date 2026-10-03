Wypadek na DK11: Jest ofiara śmiertelna. Uwaga na mgłę i utrudnienia

Droga krajowa nr 11 na odcinku Biskupice - Byczyna na Opolszczyźnie jest zablokowana w związku z tragicznym wypadkiem. Pomiędzy Kluczborkiem a Kępnem samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Jedna osoba nie żyje.
Wypadek na Opolszczyźnie, uwaga na mgłę
Na krajowej trasie nr 11 w Biskupicach pomiędzy Kluczborkiem a Kępnem samochód osobowy zderzył się z tirem. Życia jednej osoby nie udało się uratować.
Trasa jest zablokowana, a policja kieruje na objazdy.
Dodatkowym utrudnieniem jest ograniczona widoczność spowodowana mgłą. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zmianę świateł na przeciwmgielne oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i innych służb.