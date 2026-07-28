Wodny plac zabaw i trawiasta plaża. Nowa inwestycja przyniesie ulgę w upały

RMF24

W Parku Górczyńskim w Gorzowie Wlkp. zostanie wybudowany tzw. splash park. To przestrzeń rekreacyjna, która w upalne dni zamieni się w plac zabaw z wodą w roli głównej.

Wyjątkowy plac zabaw: Wodne atrakcje dla każdego

W ramach inwestycji zaplanowano wodny plac zabaw typu splash park oraz plac zabaw z edukacyjnymi zabawkami wodnymi. Główna niecka wodna będzie miała trzy strefy zabawy i system atrakcji wodnych, a obok stanie pełne zaplecze techniczne i sanitarne. Woda basenowa będzie uzdatniana we własnej instalacji.

Teren wokół niecki zostanie utwardzony i wyposażony w małą architekturę, a całość dopełnią oświetlenie oraz system nagłośnienia. Wokół wodnego placu zabaw powstanie trawiasta plaża, przebieralnie i toaleta publiczna. Miasto wyznaczy także miejsce dla food trucków. Przestrzeń mają uzupełnić nowe nasadzenia zieleni oraz mała architektura.

Po zakończeniu prac przestrzeń będzie ogólnodostępna – będą mogli z niej korzystać nie tylko Gorzowianie, ale mieszkańcy całego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. – zaznaczono w komunikacie.

Tak zmienia się Gorzów Wielkopolski

We wtorek Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął do realizacji projekt miasta Gorzowa Wlkp. związany z tą inwestycją; uzyskała ona unijne dofinansowanie na poziomie 85 proc. kosztów.

Splash park powstanie w ramach większego projektu pn. „Budowa i rozbudowa miejsc rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim”; to przedsięwzięcie rozłożone na cztery etapy, realizowane od 2024 r.

Pierwszy etap, o wartości 3,6 mln zł, dotyczył rozbudowy infrastruktury dla miłośników sportu w kilku gorzowskich parkach; drugi jest związany z wykonaniem 7-kilometrowej ścieżki spacerowo-biegowej na koronie wałów przeciwpowodziowych; trzecim elementem projektu jest rewitalizacja nadwarciańskich bulwarów (2,9 mln zł), a czwartym – wodny plac zabaw w Parku Górczyńskim.

Inwestycja warta prawie 8,9 mln zł uzyskała ponad 7,5 mln zł dofinansowania z UE – podał urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.