Wjechał na hulajnodze w samochód. Policja pokazała nagranie

RMF24

Niebezpieczne zdarzenie w Strzelcach Opolskich. Młody chłopiec wjechał hulajnogą na przejście dla pieszych - prosto w nadjeżdżający samochód. Miał na głowie kaptur ograniczający pole widzenia. Policja publikuje nagranie ku przestrodze.

Wjechał hulajnogą prosto w samochód

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (28 września) około godz. 7:30 w rejonie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Parkowej w Strzelcach Opolskich.

Zabezpieczone przez policjantów nagranie z monitoringu pokazuje młodego chłopaka na hulajnodze, który wjeżdża na przejście dla pieszych i uderza w samochód marki Skoda. Chłopiec ma na głowie kaptur.

Jak informuje policja, po zdarzeniu nastolatek został zabrany przez matkę do szpitala na badania. Na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń i wszystko skończyło się na drobnych stłuczeniach.

Policja

Policja przypomina o zasadach

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że korzystanie z hulajnogi wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale i wyobraźni oraz przewidywania możliwych zagrożeń.

Przed przejściem dla pieszych należy odpowiednio zwolnić i upewnić się, czy można bezpiecznie przekroczyć jezdnię. Jeżeli w danym miejscu nie ma wyznaczonego przejazdu dla rowerów, osoba jadąca hulajnogą nie powinna przejeżdżać przez przejście dla pieszych. Należy zejść z hulajnogi i przeprowadzić ją na drugą stronę.

Szczególnej uwagi wymagają również skrzyżowania, wyjazdy z posesji oraz miejsca, w których widoczność może być ograniczona.

Kaptur, słuchawki i telefon mogą rozpraszać

Podczas jazdy ważne jest także to, aby dziecko mogło swobodnie obserwować i słyszeć otoczenie. Kaptur ograniczający pole widzenia, słuchawki czy korzystanie z telefonu mogą utrudnić zauważenie nadjeżdżającego pojazdu lub innego zagrożenia. Dlatego podczas jazdy cała uwaga powinna być skupiona na drodze.

Nawet jeśli użytkownik drogi ma w danej sytuacji pierwszeństwo, powinien zachować ostrożność. Samochód potrzebuje czasu i odpowiedniej odległości, żeby się zatrzymać.

Policjanci apelują do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpiecznego korzystania z hulajnogi.

Warto wspólnie przejść lub przejechać codzienną trasę dziecka, np. do szkoły, i wskazać miejsca, w których trzeba zachować szczególną ostrożność. Można w ten sposób pokazać dziecku, jak prawidłowo zachować się przy przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu czy wyjeździe z posesji.