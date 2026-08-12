Wielka akcja CBŚP i straży granicznej. 20 cudzoziemców zatrzymanych

RMF24

Wspólna akcja Centralnego Biura Śledczego Policji i straży granicznej zakończyła się zatrzymaniem 20 cudzoziemców przebywających nielegalnie na terenie Gniewkowa i Ciechocinka. Wśród zatrzymanych dominowali obywatele Kolumbii, ale w ręce służb wpadli także obywatele Gruzji i Tadżykistanu. Wszyscy zostali zobowiązani do opuszczenia Polski.

Miniona niedziela upłynęła pod znakiem wzmożonych działań służb w województwie kujawsko-pomorskim. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, lokalnych jednostek policji oraz straży granicznej przeprowadzili skoordynowane kontrole w Gniewkowie i Ciechocinku. Akcja była odpowiedzią na wcześniejsze sygnały dotyczące możliwości nielegalnego pobytu cudzoziemców w regionie.

Fot. Policja / Policja

Fot. Policja / Policja

Fot. Policja / Policja

20 osób zatrzymanych – przewaga Kolumbijczyków

Podczas niedzielnych działań mundurowi skontrolowali 28 osób. Szczegółowa weryfikacja dokumentów i legalności pobytu pozwoliła na zatrzymanie 20 cudzoziemców. Wśród nich znalazło się aż 18 obywateli Kolumbii, a także obywatele Gruzji i Tadżykistanu. Jak informują służby, zatrzymani nie posiadali ważnych wiz, przekroczyli dozwolony okres pobytu lub nie byli w stanie udokumentować źródła utrzymania.

Wobec wszystkich zatrzymanych Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy wszczął postępowania administracyjne. Zakończyły się one wydaniem decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu do krajów pochodzenia. Dodatkowo orzeczono zakaz ponownego wjazdu na teren Polski i innych państw strefy Schengen na okres od 6 miesięcy do 2 lat.