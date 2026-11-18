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W lipcu i sierpniu 2026 roku z turystycznych obiektów noclegowych na polskim wybrzeżu skorzystało łącznie 2,2 mln osób. To o 2,9 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Więcej turystów nad Bałtykiem. Wzrosła liczba noclegów i gości z zagranicy (Zdjęcie ilustracyjne)

Więcej turystów nad Bałtykiem. Wzrosła liczba noclegów i gości z zagranicy (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Turyści wykupili nad morzem 9,2 mln noclegów, co oznacza wzrost o 2,8 proc. w skali roku. Stanowiło to 31,3 proc. wszystkich noclegów udzielonych w Polsce w czasie wakacji.

Dominowali goście z Polski, przybyło cudzoziemców

Zdecydowaną większość wypoczywających stanowili turyści krajowi - 1,8 mln osób, czyli 80,3 proc. wszystkich gości. Z zagranicy przyjechało 0,4 mln turystów, co odpowiadało 19,7 proc. ogółu.

Liczba zagranicznych gości wzrosła rok do roku o 8,8 proc. W przypadku turystów z Polski wzrost wyniósł 1,5 proc.

Najliczniejszą grupę wśród obcokrajowców stanowili Niemcy. Nad polskim morzem wypoczywało ich 206,4 tys., czyli 48 proc. wszystkich turystów zagranicznych. Kolejne miejsca zajęli obywatele Czech - 28,3 tys., Szwecji - 23,2 tys. oraz Norwegii - 20 tys.

Dłuższy pobyt i wysokie obłożenie

Przeciętny turysta spędzał na obszarach nadmorskich 4,2 noclegu. To wyraźnie więcej niż średnia dla całej Polski, która wyniosła 2,9 noclegu.

Obłożenie miejsc noclegowych na wybrzeżu osiągnęło 61,3 proc. w lipcu i 62,3 proc. w sierpniu. W całym kraju wskaźnik ten był niższy: wyniósł odpowiednio 51,6 proc. i 53,1 proc.

Kołobrzeg i Gdańsk na czele

Największy ruch turystyczny odnotowano w Kołobrzegu, gdzie udzielono ponad 1 mln noclegów 185,5 tys. turystów. W Gdańsku z 983,6 tys. noclegów skorzystało 399,5 tys. osób.

Ponad pół miliona noclegów udzielono także w gminach Rewal - 755,5 tys., Mielno - 586,1 tys., Władysławowo - 547,3 tys. oraz Świnoujście - 528,2 tys. Dziesięć najpopularniejszych nadmorskich gmin skupiło ponad 65 proc. wszystkich turystów i udzielonych im noclegów.

W zestawieniu, przygotowanym według metodologii Eurostatu, uwzględniono 55 gmin nadmorskich z województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Za gminę nadmorską uznaje się jednostkę bezpośrednio graniczącą z Morzem Bałtyckim lub taką, której co najmniej 50 proc. powierzchni znajduje się w odległości do 10 km od morza. Obszar ten obejmuje 9,1 tys. km kw. (2,9 proc. powierzchni Polski) i jest zamieszkany przez 1,6 mln osób (4,2 proc. ludności kraju według stanu na 30 czerwca 2026 r.).