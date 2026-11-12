Węgorze podwiezione autem do Zalewu Wiślanego. Naukowcy pomogli w drodze na tarło

RMF24

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Ponad 9,1 tys. dorosłych węgorzy europejskich przewieziono z Zalewu Wiślanego do Zatoki Gdańskiej. Działanie ma ułatwić rybom dalszą wędrówkę do Morza Sargassowego, gdzie odbywają tarło – poinformowało we wtorek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Resort wskazał, że przeniesienie ryb ma ograniczyć ryzyko ich śmierci oraz presję połowową po rosyjskiej stronie Zalewu Wiślanego.

Węgorze odławiano przy użyciu żaków, czyli narzędzi pułapkowych uznawanych za bezpieczne dla ryb. Na krótko umieszczano je następnie w zbiornikach z odpowiednio natlenioną wodą.

Przed wyjazdem specjaliści sprawdzali m.in. dojrzałość ryb, ich kondycję oraz warunki przetrzymywania. Osobniki gotowe do migracji tarłowej zostały zważone, a potem przewiezione samochodami wyposażonymi w specjalne baseny. Ostatecznie wypuszczono je do Zatoki Gdańskiej, po stronie otwartego morza.

Naukowcy będą śledzić migrację ryb

Operację prowadzono od 5 do 27 października w ramach projektu MIGRACJE/26. Zajmował się nią Morski Instytut Badawczy – Państwowy Instytut Badawczy. Łącznie transport objął 9110 srebrzystych węgorzy, czyli dorosłych osobników rozpoczynających drogę na tarliska.

Sto ryb wyposażono w akustyczne nadajniki. Sygnały z tych urządzeń pozwolą naukowcom obserwować ich dalszą trasę i zebrać dane potrzebne w ochronie gatunku.

Projekt jest częścią zaktualizowanego Planu gospodarowania zasobami węgorza w Polsce, wpisanego w europejskie działania na rzecz odbudowy populacji. Celem jest zapewnienie warunków, które pozwolą co najmniej 40 proc. srebrzystych węgorzy dotrzeć w migracji do Morza Sargassowego – w porównaniu z poziomem sprzed nasilonej działalności człowieka i załamania populacji. Inicjatywa jest finansowana z programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027.