Utrudnienia na zakopiance. Droga zwężona, a o północy całkowicie zamknięta

Jak informuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prace w Gaju pod Krakowem rozpoczną się w środę wieczorem i potrwają do czwartkowego poranka.
W czasie prac między godz. 22 a 5 droga zostanie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku. Około północy planujemy układanie belek na podporach. Wtedy na pół godziny całkowicie zamkniemy ruch w tym miejscu – przekazuje przedstawiciel GDDKiA.
Tunel zamiast skrzyżowania i nowe kładki
W ramach rozbudowy układu drogowego w Libertowie zlikwidowane zostanie dotychczasowe skrzyżowanie zakopianki z ul. Góra Libertowska i ul. Świetlistą. Zastąpi je nowoczesny tunel pod DK7 o długości 52 metrów, który umożliwi przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Libertowa.
Przebudowana zostanie także sieć dróg lokalnych, co pozwoli kierowcom na sprawniejszy wjazd na zakopiankę zarówno w kierunku Krakowa, jak i Myślenic.
W ramach inwestycji powstaną trzy nowe kładki dla pieszych – w okolicy likwidowanego skrzyżowania, na Górze Libertowskiej oraz na granicy Libertowa i Gaju. Zastąpią one dotychczasowe przejścia, zwiększając bezpieczeństwo pieszych na ruchliwej trasie.
Kiedy koniec utrudnień?
Planowany termin zakończenia wszystkich prac w tej części zakopianki to połowa 2027 roku. Do tego czasu kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość i śledzić komunikaty dotyczące kolejnych zmian w organizacji ruchu.