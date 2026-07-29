Utrudnienia na zakopiance. Droga zwężona, a o północy całkowicie zamknięta

RMF24

Kierowcy podróżujący zakopianką w Małopolsce muszą przygotować się na poważne utrudnienia. W nocy ze środy na czwartek, na modernizowanym odcinku drogi krajowej nr 7 w Gaju koło Krakowa, czekają nas zwężenia i całkowite zamknięcie ruchu. Wszystko przez montaż belek nowej kładki dla pieszych.

Jak informuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prace w Gaju pod Krakowem rozpoczną się w środę wieczorem i potrwają do czwartkowego poranka.

W czasie prac między godz. 22 a 5 droga zostanie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku. Około północy planujemy układanie belek na podporach. Wtedy na pół godziny całkowicie zamkniemy ruch w tym miejscu – przekazuje przedstawiciel GDDKiA.

Tunel zamiast skrzyżowania i nowe kładki

W ramach rozbudowy układu drogowego w Libertowie zlikwidowane zostanie dotychczasowe skrzyżowanie zakopianki z ul. Góra Libertowska i ul. Świetlistą. Zastąpi je nowoczesny tunel pod DK7 o długości 52 metrów, który umożliwi przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Libertowa.

Przebudowana zostanie także sieć dróg lokalnych, co pozwoli kierowcom na sprawniejszy wjazd na zakopiankę zarówno w kierunku Krakowa, jak i Myślenic.

Fot. GDDKiA

W ramach inwestycji powstaną trzy nowe kładki dla pieszych – w okolicy likwidowanego skrzyżowania, na Górze Libertowskiej oraz na granicy Libertowa i Gaju. Zastąpią one dotychczasowe przejścia, zwiększając bezpieczeństwo pieszych na ruchliwej trasie.

Kiedy koniec utrudnień?

Planowany termin zakończenia wszystkich prac w tej części zakopianki to połowa 2027 roku. Do tego czasu kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość i śledzić komunikaty dotyczące kolejnych zmian w organizacji ruchu.