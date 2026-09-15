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Uszkodził auto, autostradę i zniknął. Policja już wie, kim jest

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 września (16:41)

Tajemnicza sprawa zdarzenia drogowego na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1 ma swoją kontynuację. Odnalazł się bowiem mężczyzna, który po rozbiciu auta zniknął.

Uszkodził auto, autostradę i zniknął. Policja już wie, kim jest
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Wspomniana sytuacja miała miejsce w niedzielę 13 września. W nocy, na wysokości MOP-u Malankowo Toyota uderzyła w bariery energochłonne. Kiedy na miejscu pojawiły się służby, w aucie ani jego pobliżu nie było nikogo. 

Pojazd miał kompletnie rozbity przód, a na odcinku ok. 30 metrów uszkodzona została nawierzchnia.

Policjanci poszukiwali sprawcy całego zamieszania. Ten zgłosił się na komendę w Wąbrzeźnie we wtorek 15 września. Okazało się, że to 39-letni mieszkaniec tej miejscowości. 

Za popełnione wykroczenia, m.in. oddalenie się z miejsca zdarzenia, mężczyzna został ukarany maksymalnym mandatem karnym przewidzianym w taryfikatorze – informują wąbrzescy stróże prawa.


Źródło: RMF24
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