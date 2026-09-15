Uszkodził auto, autostradę i zniknął. Policja już wie, kim jest

RMF24

Tajemnicza sprawa zdarzenia drogowego na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1 ma swoją kontynuację. Odnalazł się bowiem mężczyzna, który po rozbiciu auta zniknął.

Wspomniana sytuacja miała miejsce w niedzielę 13 września. W nocy, na wysokości MOP-u Malankowo Toyota uderzyła w bariery energochłonne. Kiedy na miejscu pojawiły się służby, w aucie ani jego pobliżu nie było nikogo.

Pojazd miał kompletnie rozbity przód, a na odcinku ok. 30 metrów uszkodzona została nawierzchnia.

Policjanci poszukiwali sprawcy całego zamieszania. Ten zgłosił się na komendę w Wąbrzeźnie we wtorek 15 września. Okazało się, że to 39-letni mieszkaniec tej miejscowości.

Za popełnione wykroczenia, m.in. oddalenie się z miejsca zdarzenia, mężczyzna został ukarany maksymalnym mandatem karnym przewidzianym w taryfikatorze – informują wąbrzescy stróże prawa.