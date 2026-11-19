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W Małopolsce wystartowała kampania pod nazwą „Ustal z babcią hasło”, której celem jest ochrona seniorów przed przestępcami, w tym cyberprzestępcami. Do akcji zgłosiło się już prawie 250 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego regionu. Inicjatywa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych, które coraz częściej padają ofiarą różnego rodzaju oszustw.

Głównym założeniem akcji pod nazwą „Ustal z babcią hasło” jest stworzenie krótkiego hasła – słowa lub zdania – znanego wyłącznie najbliższym członkom rodziny. Dzięki temu podczas podejrzanego połączenia telefonicznego seniorzy mogą szybko zweryfikować tożsamość rozmówcy.

Może to być słowo, może to być miejscowość, nazwa pieska, którego wszyscy mają w domu. Chodzi o to żeby uniknąć możliwości działania przestępczego w stosunku do seniorów - tłumaczy wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.



Każda szkoła biorąca udział w kampanii wyznaczyła swojego koordynatora, który otrzymał materiały edukacyjne oraz możliwość uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

Szkolenia obejmują tematykę cyberbezpieczeństwa, zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją oraz metody uwrażliwiania uczniów na wyzwania związane z nowoczesnymi technologiami.

Rosnące zagrożenie oszustwami

Wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger zwróciła również uwagę na rosnące zagrożenie oszustwami, które nasila się wraz z rozwojem sztucznej inteligencji.

Według danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w 2025 roku ponad 830 osób padło ofiarą oszustw metodami takimi jak „na legendę”, „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na prokuratora”. To niemal dwukrotnie więcej niż w roku 2024.

Straty finansowe poniesione przez mieszkańców województwa wyniosły w ubiegłym roku około 21,6 mln złotych.

Małopolska policja od lat prowadzi działania edukacyjne skierowane do seniorów. W 2025 roku funkcjonariusze uczestniczyli w ponad 1,4 tys. spotkań dotyczących bezpieczeństwa osób starszych, w których wzięło udział niemal 34 tysiące uczestników.

Tegoroczna edycja kampanii „Ustal z babcią hasło” jest już drugą z kolei. W ubiegłym roku wzięło w niej udział prawie 50 szkół. Inspiracją do organizacji akcji była ogólnopolska kampania „Rodzinne hasło” prowadzona przez Departament Polityki Senioralnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.