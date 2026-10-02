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Ukrainiec poszukiwany czerwoną notą Interpolu zatrzymany w Słubicach

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 2 października (17:34)

57-letni obywatel Ukrainy, poszukiwany czerwoną notą Interpolu na wniosek władz Uzbekistanu, został zatrzymany podczas kontroli na moście granicznym w Słubicach. Mężczyzna jest podejrzewany o kradzieże.

Ukrainiec poszukiwany czerwoną notą Interpolu zatrzymany w Słubicach
Funkcjonariusz straży granicznej (fot. Krzysztof Ćwik) /PAP

Do zatrzymania doszło w czwartek podczas tymczasowej kontroli granicznej prowadzonej na moście w Słubicach przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. 57-latek wjeżdżał do Polski.

Podczas sprawdzania danych okazało się, że Ukrainiec figuruje w bazach jako osoba poszukiwana czerwoną notą Interpolu. Nakaz jego aresztowania wydały uzbeckie służby w związku z kradzieżami, jakich miał się dopuścić.

Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przekazany policjantom w Słubicach.

Czerwona nota Interpolu to międzynarodowy komunikat dotyczący osób poszukiwanych w związku z podejrzeniem popełnienia poważnych przestępstw albo skazanych prawomocnymi wyrokami, które mogą przebywać poza krajem prowadzącym postępowanie.


Źródło: RMF24
Tagi: Straż Graniczna Ukrainiec Słubice
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