Ukradł dwie szafy pancerne z bronią. Akcja kontrterrorystów na Śląsku

Do zdarzenia doszło w jednym z domów w okolicach Kędzierzyna-Koźla na Opolszczyźnie. Sprawca, po pokonaniu zabezpieczeń, włamał się do budynku i wyniósł dwie szafy pancerne, w których właściciel – posiadający pozwolenie na broń – przechowywał broń palną oraz amunicję.
O incydencie natychmiast poinformowano policję.
Policyjna obława i zatrzymanie sprawcy
Funkcjonariusze szybko zaczęli działać i w niedzielny poranek zatrzymali złodzieja na terenie województwa śląskiego. W akcji uczestniczyli również policyjni kontrterroryści. Jak podkreślają śledczy, broń i amunicję odzyskano w całości.
Zatrzymany poszukiwany 11 nakazami
Po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna był poszukiwany aż 11 różnymi nakazami, w tym trzema listami gończymi. Policja ustala teraz, czy kradzież była przypadkowa, czy też sprawca celowo włamał się do domu właśnie po broń.