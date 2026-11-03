Ukradł dwie szafy pancerne z bronią. Akcja kontrterrorystów na Śląsku

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Zuchwała kradzież broni i amunicji w okolicach Kędzierzyna-Koźla na Opolszczyźnie. Złodziej, który włamał się do jednego z domów i ukradł dwie szafy pancerne z bronią, został zatrzymany przez policję. Cały arsenał odzyskano, a sprawca okazał się być poszukiwany aż 11 nakazami.

Do zdarzenia doszło w jednym z domów w okolicach Kędzierzyna-Koźla na Opolszczyźnie. Sprawca, po pokonaniu zabezpieczeń, włamał się do budynku i wyniósł dwie szafy pancerne, w których właściciel – posiadający pozwolenie na broń – przechowywał broń palną oraz amunicję.

O incydencie natychmiast poinformowano policję.

Fot. Opolska policja

Policyjna obława i zatrzymanie sprawcy

Funkcjonariusze szybko zaczęli działać i w niedzielny poranek zatrzymali złodzieja na terenie województwa śląskiego. W akcji uczestniczyli również policyjni kontrterroryści. Jak podkreślają śledczy, broń i amunicję odzyskano w całości.

Zatrzymany poszukiwany 11 nakazami

Po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna był poszukiwany aż 11 różnymi nakazami, w tym trzema listami gończymi. Policja ustala teraz, czy kradzież była przypadkowa, czy też sprawca celowo włamał się do domu właśnie po broń.