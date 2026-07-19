Uderzył radiowóz, uciekł do lasu. Są zarzuty dla 24-latka

RMF24

24-latek, który w czwartek ciężarówką uciekał przed policją i funkcjonariuszami Krajowej Administracji Krajowej, usłyszał zarzuty – przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Na naczepie pojazdu mężczyzny znaleziono zbiorniki z substancją chemiczną.

Funkcjonariusze z województwa kujawsko-pomorskiego przekazali, że 24-latek odpowie za niezatrzymania się do kontroli drogowej, czynnej napaści na funkcjonariuszy policji i Krajowej Administracji Skarbowej, kierowania pomimo sądowego zakazu i decyzji o cofnięciu uprawnień. “Policjanci będą wnioskowali o areszt dla zatrzymanego” – przekazano. Zarzuty zostały przedstawione mężczyźnie w sobotę.

Pościg zakończony w lesie

W czwartek na drodze S10 w okolicach Czerniewic funkcjonariusze KAS chcieli zatrzymać ciężarówkę.

Kierowca został poproszony o przestawienie pojazdu w bezpieczne miejsce. Zamiast wykonać polecenie, gwałtownie ruszył i zaczął uciekać autostradą A1 w kierunku Łodzi - przekazała rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Funkcjonariusz KAS ruszyli w pościg i w rejonie węzła Ciechocinek wyprzedzili uciekającą ciężarówkę, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe oraz wyświetlili polecenie „Zjedź na parking”. Kierowca nie zastosował się do poleceń. Zamiast tego dwa razy uderzył w radiowóz KAS i próbował zepchnąć go z autostrady. Na pomoc wezwano policję, ale uciekająca ciężarówka staranowała policyjną blokadę i jechała dalej.

Porzuconą ciężarówkę znaleziono na skraju lasu, uderzyła w drzewo. Kierowca porzucił pojazd i zbiegł do pobliskiego lasu. Udało się go zatrzymać w piątek.

KAS opublikował nagranie z pościgu.

Przewoził niebezpieczne odpady

Na naczepie mundurowi znaleźli 12 pojemników typu mauzer z cieczą. W kabinie pojazdu funkcjonariusze znaleźli dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz znaczną ilość gotówki. Ustalono, że kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy w tachografie - przekazała Pasieczyńska.

Wstępne badania wykonane przez wezwany na miejsce zdarzenia patrol chemiczny Państwowej Straży Pożarnej z Torunia wykazały, że w pojemnikach znajdują się żrące substancje zasadowe - wodorotlenki, prawdopodobnie stanowiące niebezpieczne odpady.