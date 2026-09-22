Tragedia w noc poślubną. Miał zabić żonę siekierą

RMF24

Mąż miał zabić siekierą żonę w miejscowości Skorogoszcz w woj. opolskim. Do zabójstwa miało dojść w noc poślubną. Mężczyzna został zatrzymany przez policję.

Policję zawiadomiła córka

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia na policję w Brzegu (Opolskie) o awanturze domowej w miejscowości Skorogoszcz w niedzielę 20 września po godz. 4:00. Służby powiadomiła córka małżeństwa.

Mundurowi – jak wskazano w komunikacie komendy w Brzegu – po przyjeździe na miejsce odkryli zwłoki 41-letniej kobiety. Ciało, decyzją prokuratora, zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

Planował zamach na szkołę i meczet. 17-latek z zarzutami Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Młody mężczyzna odpowie za przygotowywanie zamachu terrorystycznego.

Tragedia w noc poślubną

W sprawie zatrzymano 47-letniego męża zmarłej kobiety. Jak wynika z informacji przekazanych mediom przez Komendę Główną Policji, mąż miał zabić siekierą swoją żonę, a do zdarzenia doszło w noc poślubną.

Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, liczne ślady i dowody, a także narzędzia, które mogły posłużyć do popełnienia zbrodni zabójstwa – poinformowała KPP w Brzegu.

Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny – przekazała w rozmowie z RMF24.pl Agnieszka Bucheld, prokurator rejonowa w Brzegu.