Tragedia na drodze. Kierowca autobusu zmarł za kierownicą

RMF24

Dramatyczne sceny na drodze krajowej nr 15 między Inowrocławiem a Toruniem. W Michałowie, tuż za Gniewkowem, doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem autobusu liniowego. Kierowca pojazdu doznał zawału i mimo szybkiej interwencji służb jego życia nie udało się uratować.

W poniedziałek, 28 września, na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Michałowo doszło do poważnego incydentu. Autobus liniowy, którym podróżował wyłącznie kierowca, zjechał z jezdni i zatrzymał się poza pasem ruchu. Według wstępnych ustaleń przyczyną zdarzenia był zawał serca, którego doznał prowadzący pojazd.

Służby na miejscu

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe – policja oraz straż pożarna. Niestety, mimo podjętej reanimacji, życia kierowcy nie udało się uratować. Na szczęście w autobusie nie było pasażerów.

W związku z prowadzonymi działaniami ratunkowymi oraz ustalaniem okoliczności zdarzenia, ruch na DK15 w rejonie Michałowa przez kilka godzin odbywał się wahadłowo.

Obecnie droga jest przejezdna.