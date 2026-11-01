Ta kaplica w Polsce otwiera się tylko dwa dni w roku. Kryje ponad sto relikwii świętych

Podziemna kaplica
Kaplica znajduje się pod jedną z naw w bazylice. Na końcu schodów, które do niej prowadzą, jest brama. Przez cały rok można przez nią zaglądać do wnętrza. Ale na początku listopada bramę otwiera się dla pielgrzymów.
Kaplicę zaprojektowano w XVII wieku, a w późniejszych latach kilka razy ją przebudowywano. Wnętrze kaplicy to niewielkie pomieszczenie, w którym jest m.in. mały ołtarz i przede wszystkim mnóstwo mniejszych i większych szkatułek, pudełeczek i skrytek. W każdej z nich są relikwie świętych.
Relikwie z całego świata
Mamy tu ponad sto relikwii świętych. Chodzi zarówno o osoby, które żyły wiele lat temu, jak i te znane nam współcześnie. Są tu relikwie z całego świata - mówi RMF FM ojciec Marcin Ciechanowski, paulin z Jasnej Góry.
Chodzi na przykład o św. Walentego - męczennika z III wieku i patrona zakochanych czy też żyjącej na przełomie IV i V wieku św. Marii Egipcjanki.
To również w tej kaplicy znajdują się relikwie m.in. św. Jana Pawła II, św. Maksymiliana Kolbego czy św. siostry Faustyny.
Czym są relikwie świętych?
Polskie słowo „relikwie” wywodzi się od łacińskiego słowa reliquiae, co oznacza resztki, pozostałości. Chodzi o szczątki ciał - np. kości lub krew osób świętych. Ale mogą to też być np. pozostałości przedmiotów, z którymi te osoby się stykały.
Relikwie są czczone przez wiernych. Specjalne naczynia czy pojemniki, w których są przechowywane i eksponowane, to relikwiarz.