Ta kaplica w Polsce otwiera się tylko dwa dni w roku. Kryje ponad sto relikwii świętych

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Kaplica Świętych Relikwii na Jasnej Górze pozostaje zamknięta prawie przez cały rok. Pielgrzymi mogą tam wejść tylko 1 i 2 listopada, czyli we Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Ta niezwykła kaplica kryje relikwie św. Walentego, ale nie tylko.

Podziemna kaplica

Kaplica znajduje się pod jedną z naw w bazylice. Na końcu schodów, które do niej prowadzą, jest brama. Przez cały rok można przez nią zaglądać do wnętrza. Ale na początku listopada bramę otwiera się dla pielgrzymów.

Kaplicę zaprojektowano w XVII wieku, a w późniejszych latach kilka razy ją przebudowywano. Wnętrze kaplicy to niewielkie pomieszczenie, w którym jest m.in. mały ołtarz i przede wszystkim mnóstwo mniejszych i większych szkatułek, pudełeczek i skrytek. W każdej z nich są relikwie świętych.

Fot. Marcin Buczek, RMF FM / RMF FM

Relikwie z całego świata

Mamy tu ponad sto relikwii świętych. Chodzi zarówno o osoby, które żyły wiele lat temu, jak i te znane nam współcześnie. Są tu relikwie z całego świata - mówi RMF FM ojciec Marcin Ciechanowski, paulin z Jasnej Góry.

Chodzi na przykład o św. Walentego - męczennika z III wieku i patrona zakochanych czy też żyjącej na przełomie IV i V wieku św. Marii Egipcjanki.

To również w tej kaplicy znajdują się relikwie m.in. św. Jana Pawła II, św. Maksymiliana Kolbego czy św. siostry Faustyny.

Fot. Marcin Buczek, RMF FM / RMF FM

Fot. Marcin Buczek, RMF FM

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Czym są relikwie świętych?

Polskie słowo „relikwie” wywodzi się od łacińskiego słowa reliquiae, co oznacza resztki, pozostałości. Chodzi o szczątki ciał - np. kości lub krew osób świętych. Ale mogą to też być np. pozostałości przedmiotów, z którymi te osoby się stykały.

Relikwie są czczone przez wiernych. Specjalne naczynia czy pojemniki, w których są przechowywane i eksponowane, to relikwiarz.