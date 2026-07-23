Strażak-ochotnik zmarł po użądleniu szerszenia. Koledzy oddali mu hołd

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Syreny alarmowe zawyły wczoraj przy OSP Kłotno (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie druhowie oddali cześć zmarłemu tragicznie koledze. Mężczyzna został użądlony przez szerszenia.

Filmik pokazujący strażaków-ochotników oddających hołd druhowi pojawił się w mediach społecznościowych OSP KSRG Kłotno. Wcześniej poinformowano o śmierci członka jednostki po użądleniu szerszenia. „Łączymy się w bólu z Rodziną, Bliskimi oraz wszystkimi Druhnami i Druhami z OSP Kurowo Kolonia. Składamy najszczersze wyrazy współczucia w tych niezwykle trudnych chwilach” – zaznaczyli druhowie.

W jakiej sytuacji doszło do użądlenia?

Druh został użądlony w poniedziałek, gdy strażacy-ochotnicy z OSP KSRG Kłotno i OSP Kurowo-Kolonia uczestniczyli w zabezpieczaniu miejsca lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Doszło do zatrzymania krążenia u mężczyzny. Resuscytację krążeniowo-oddechową prowadził zespół ratownictwa medycznego. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu lądowiska. W akcji uczestniczyły OSP Kłótno i OSP Kurowo – przekazał portalowi nwlockalwek.pl ryg. Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku.