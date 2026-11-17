RMF24

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Prokuratura Regionalna w Szczecinie przejęła śledztwo w sprawie śmierci 5-letniego chłopca, który zmarł w gorzowskim szpitalu. Dziecko trafiło tam z powodu bólu brzucha. Śledczy sprawdzają, czy nie doszło do popełnienia błędu w leczeniu.

5-latek trafił do szpitala 10 listopada. Niestety, następnego dnia zmarł. 16 listopada przeprowadzono sekcję zwłok dziecka, która wstępnie wykazała, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa w przebiegu niedrożności przewodu pokarmowego.

Pod jakim kątem śledczy prowadzą dochodzenie?

Jeden z członków rodziny chłopca zgłosił, że w szpitalu mogło dojść do popełnienia błędu w leczeniu. Już 13 listopada prokuratura formalnie rozpoczęła śledztwo.

Jak informują śledczy, postępowanie jest prowadzone pod kątem narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka.

W sprawie nie postawiono nikomu zarzutów.

Sprawa dotyczy zgonu małoletniego pacjenta. Dlatego prokuratura nie udziela informacji o danych osobowych rodziny ani o szczegółach, które mogłyby pozwolić na jej identyfikację – podkreśla prok. Jacek Wasilewski z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.