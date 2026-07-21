Śmierć 31-latki w gorzowskiej komendzie. Podano przyczynę zgonu

RMF24

Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii, która miała miejsce w gorzowskiej komendzie policji - w połowie lipca zmarła tam 31-letnia kobieta. Znana jest już przyczyna śmierci Gorzowianki - wykazała ją przeprowadzona we wtorek sekcja zwłok.

14 lipca, wykonując nakaz sądowy, gorzowscy policjanci zatrzymali 31-letnią kobietę, która miała odbyć karę pozbawienia wolności. Została przewieziona do komendy i osadzona w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, gdzie wieczorem tego samego dnia zmarła.

We wtorek przeprowadzono sekcję zwłok kobiety, o czym poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim prok. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak. Biegły patolog uznał, że przyczyną zgonu 31-letniej Gorzowianki była niewydolność krążeniowo-oddechowa. By ustalić, co ją spowodowało, od zmarłej pobrano próbki do dalszych badań histopatologicznych i toksykologicznych. Na ciele kobiety nie stwierdzono obrażeń innych niż te, które powstały podczas próby jej reanimacji – powiedziała.

Śledztwo w sprawie zgonu 31-latki prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim z art. 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledczy sprawdzają też, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień przez jedną z policjantek, która przez komunikator internetowy udostępniła zdjęcie z akcji reanimacyjnej kobiety.

Oświadczenie policji w sprawie zgonu 31-latki

W wydanym oświadczeniu gorzowska policja przekazała, że podczas czynności związanych z zatrzymaniem 31-latka była spokojna, nie zgłaszała żadnych uwag co do zatrzymania i sposobu działania policjantów oraz nie chciała skorzystać z możliwości konsultacji lekarskiej.

Przed godz. 20:00 policjanci nadzorujący pomieszczenie dla zatrzymanych zauważyli, że kobieta nie wykazuje oznak życia. Przystąpili do udzielania pierwszej pomocy i do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Mimo podjętych działań służb, życia kobiety nie udało się uratować. O zdarzeniu został poinformowany prokurator, który nadzorował czynności prowadzone w komendzie.

Policjantka nie uniknie konsekwencji

Jak przekazał nadkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, w związku z nieuprawnionym udostępnieniem przez policjantkę zdjęcie z akcji reanimacyjnej 31-latki, podjęto działania wyjaśniające. O sprawie poinformowano Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz prokuraturę.

Takie zachowanie nie powinno mieć miejsca i na pewno zostaną wyciągnięte konsekwencje. Jakie one będą, zależy od trwających ustaleń wewnętrznych oraz analizy tej sytuacji przez prokuraturę - powiedział funkcjonariusz.