RMF24

38,9 stopnia Celsjusza w cieniu – tak gorąco w czerwcu jeszcze nie było. Oficjalna stacja pomiarowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Słubicach na zachodzie kraju zarejestrowała dziś najwyższą czerwcową temperaturę w historii polskich pomiarów. Meteorolodzy ostrzegają: fala upałów nie odpuszcza, a już jutro rekord może zostać pobity.

Czerwiec 2026 roku zapisze w kronikach polskiej meteorologii. Słubice, niewielkie miasto na zachodzie kraju, stały się dziś centrum pogodowych wydarzeń. Oficjalny termometr Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazał tam aż 38,9 st. C. To najwyższa temperatura, jaką kiedykolwiek odnotowano w Polsce w czerwcu. Rekord to efekt wyjątkowo gorącej masy powietrza napływającej do Polski znad południa Europy.

Rekord wszech czasów zagrożony?

Choć dzisiejszy wynik jest bezprecedensowy dla czerwca, nie jest to jeszcze absolutny rekord temperatury w Polsce. Ten należy do Prószkowa w województwie opolskim, gdzie 29 lipca 1921 roku słupki rtęci sięgnęły aż 40,2 st. C. To historyczny wynik przez ponad sto lat wydawało się nie do pobicia. Jednak meteorolodzy nie wykluczają, że już jutro możemy być świadkami nowego rekordu.

Prognozy są jednoznaczne – gorąca masa powietrza utrzyma się nad Polską jeszcze przez kilka dni. W wielu miejscach termometry mogą pokazać nawet powyżej 40 stopni Celsjusza. Takie wartości to nie tylko wyzwanie dla organizmu, ale i poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Upał nie odpuszcza – ostrzeżenia i zalecenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej apeluje o szczególną ostrożność. Wysokie temperatury są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, osób starszych oraz przewlekle chorych. Zaleca się unikanie wychodzenia na zewnątrz w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody oraz noszenie przewiewnych ubrań i nakrycia głowy.