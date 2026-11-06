Sensacyjne odkrycie na Westerplatte. Archeolodzy natrafili na ludzkie szczątki

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W czwartek podczas nadzoru archeologicznego na terenie budowy Muzeum Westerplatte w Gdańsku archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia. W pobliżu historycznej placówki „Fort” natrafiono na ludzkie kości, a także polskie wojskowe guziki, bagnet oraz elementy wyposażenia. Znalezisko może być przełomem w poszukiwaniach zaginionych obrońców Westerplatte z września 1939 roku.

Odkrycia dokonano na głębokości około 2,5 metra od obecnego poziomu gruntu, zaledwie pół metra od północnej ściany żelbetowego schronu, który w 1939 roku był jednym z kluczowych punktów obronnych Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

Przy szczątkach znaleziono polski bagnet z pochwą oraz dwa guziki wojskowe, używane przez szeregowych Wojska Polskiego w latach 20. XX wieku.

Fot. Michalina Kurdelska/Muzeum II Wojny Światowej

Czy to zaginiony legionista?

Według archeologów zarówno miejsce odnalezienia szczątków, jak i przedmioty znalezione przy kościach mogą wskazywać, że po latach poszukiwań udało się zlokalizować miejsce pochówku legionisty Mieczysława Krzaka, który zginął najprawdopodobniej w nocy z 1 na 2 września 1939 roku.

Jest to jednak hipoteza, którą można potwierdzić, bądź obalić jedynie po przeprowadzeniu badań genetycznych – zastrzega Filip Kuczma, kierownik Działu Archeologicznego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Fot. Michalina Kurdelska/Muzeum II Wojny Światowej

Analiza historycznych źródeł wskazuje, że na terenie Westerplatte mogą znajdować się jeszcze szczątki dwóch innych obrońców. Archeolodzy podkreślają, że na razie jest za wcześnie, by przesądzać, do kogo należą znalezione kości.

Gdyby jednak okazało się, że należą one do legionisty Mieczysława Krzaka, byłoby to wypełnienie jednego z najważniejszych zadań muzealnych archeologów badających Westerplatte – podkreśla profesor Rafał Wnuk, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej.

Dalsze badania i postępowanie

O sprawie powiadomiono Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Pod jego nadzorem, z udziałem antropologa, szczątki zostaną podjęte i poddane szczegółowym badaniom.

Ustalenia prokuratora, antropologa i archeologów oraz analizy wykonane w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie mają pozwolić na identyfikację odnalezionej osoby i wyjaśnienie okoliczności jej śmierci.

Od wyników tych badań będzie zależało nasze dalsze postępowanie – informuje dyrektor Muzeum.

Badania archeologiczne na Półwyspie Westerplatte prowadzone są od 2016 r. W 2019 r. odnaleziono mogiły dziewięciu polskich żołnierzy, z których siedmiu zidentyfikowano dzięki badaniom genetycznym.

W 2022 r. zostali oni pochowani na nowym cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte.

W 2024 r. odnaleziono szczątki czterech polskich jeńców cywilnych zamordowanych przez Niemców w pierwszych miesiącach wojny.

Fot. Michalina Kurdelska/Muzeum II Wojny Światowej