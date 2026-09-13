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Rozbita Toyota pozostawiona na A1. Policja szuka kierowcy

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 13 września (12:34)

Policjanci z Wąbrzeźna szukają kierowcy rozbitej Toyoty, którą znaleziono w nocy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Samochód uderzył w bariery, ale kiedy na miejsce dotarły służby, w aucie ani w jego pobliżu nikogo nie było – relacjonuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.

Rozbita Toyota pozostawiona na A1. Policja szuka kierowcy
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Mundurowi próbują ustalić, kto prowadził Toyotę i co stało się z kierowcą po wypadku. 

Do zdarzenia doszło około godziny pierwszej w nocy na wysokości MOP-u Malankowo w kierunku Łodzi. To pomiędzy węzłami Grudziądz i Lisewo.

Auto uderzyło w bariery energochłonne, ma kompletnie rozbity przód. Bariery i nawierzchnia zostały uszkodzone - jak szacuje policja - na odcinku około 30 metrów. 

Strażacy, gdy w nocy przyjechali na miejsce, przeszukali teren wokół miejsca wypadku, ale nie znaleźli żadnej osoby poszkodowanej.


Źródło: RMF24
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