Rozbita Toyota pozostawiona na A1. Policja szuka kierowcy

RMF24

Policjanci z Wąbrzeźna szukają kierowcy rozbitej Toyoty, którą znaleziono w nocy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Samochód uderzył w bariery, ale kiedy na miejsce dotarły służby, w aucie ani w jego pobliżu nikogo nie było – relacjonuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.

Mundurowi próbują ustalić, kto prowadził Toyotę i co stało się z kierowcą po wypadku.

Do zdarzenia doszło około godziny pierwszej w nocy na wysokości MOP-u Malankowo w kierunku Łodzi. To pomiędzy węzłami Grudziądz i Lisewo.

Auto uderzyło w bariery energochłonne, ma kompletnie rozbity przód. Bariery i nawierzchnia zostały uszkodzone - jak szacuje policja - na odcinku około 30 metrów.

Strażacy, gdy w nocy przyjechali na miejsce, przeszukali teren wokół miejsca wypadku, ale nie znaleźli żadnej osoby poszkodowanej.