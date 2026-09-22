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Rolnik wykopał bombę lotniczą. Wojskowi saperzy w akcji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 września (12:40)

Niespodziewanego odkrycia dokonał rolnik ze wsi Tuczno w województwie lubuskim. Podczas prac polowych wykopał bombę lotniczą z czasów II wojny światowej.

Rolnik wykopał bombę lotniczą. Wojskowi saperzy w akcji
Rolnik znalazł bombę podczas prac polowych, fot. lubuska policja /materiały udostępnione

Saperzy usunęli bombę

Bomba znajdowała się daleko od zabudowań we wsi Tuczno i nie było konieczności ewakuacji mieszkańców.

Kiedy na miejscu pojawili się wojskowi saperzy, okazało się, że to bomba lotnicza o długości ponad metra i wadze ok. 120 kg, a pole rażenia odłamkami może sięgać nawet kilkuset metrów.

Żołnierze wyciągnęli bombę z ziemi i załadowali na samochód, którym została przetransportowana na poligon wojskowy i wysadzona w powietrze – poinformował we wtorek asp. sztab. Tomasz Bartos z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.

Natychmiast powiadomić służby

Policjanci przypominają, aby w podobnej sytuacji nie próbować samemu wydobywać niebezpiecznych znalezisk. Jesienią z uwagi na prace polowe czy też wyjścia do lasu na grzyby prawdopodobieństwo natrafienia na niebezpieczne pozostałości po wojnie rośnie.

W ziemi może jeszcze znajdować się wiele niewybuchów pochodzących z czasów II wojny światowej, a ich rozkręcanie czy próba zabrania do domu grozi śmiertelnym niebezpieczeństwem. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest niedotykanie takiego znaleziska i natychmiastowe powiadomienie służb – zaznaczył asp. sztab. Bartos.

Do opisanej sytuacji doszło przed weekendem w pobliżu miejscowości Tuczno w pow. strzelecko-drezdeneckim. Policjanci szybko zweryfikowali sygnał od rolnika i zainicjowali procedurę obowiązującą w takich sytuacjach. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: bomba
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