Radiowóz zderzył się z osobówką. Policjanci wśród rannych

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Do wypadku doszło w środowe popołudnie w Małopolsce. Na trasie Nowy Sącz – Piwniczna-Zdrój samochód osobowy zderzył się z nieoznakowanym radiowozem policji. Ranni są dwaj policjanci i kobieta kierująca autem osobowym. Według policji radiowóz jechał na interwencję z włączonymi sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi.

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 87 w Barcicach na trasie Nowy Sącz – Piwniczna-Zdrój. Samochód osobowy zderzył się z nieoznakowanym radiowozem policyjnym.

Trasa jest zablokowana. Dla kierowców organizowane są objazdy – poinformowała GDDKiA.

Trzy osoby odniosły lekkie obrażenia. To dwaj policjanci i kobieta kierująca autem osobowym. Zostaną zbadani pod kątem obecności alkoholu.

Na razie nie są znane okoliczności. Będzie to ustalane – powiedziała Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Według relacji policji radiowóz był nieoznakowany, ale jechał jako uprzywilejowany, bo z sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi, na pilną interwencję.