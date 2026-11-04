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Radiowóz zderzył się z osobówką. Policjanci wśród rannych

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 listopada (18:05)

Do wypadku doszło w środowe popołudnie w Małopolsce. Na trasie Nowy Sącz – Piwniczna-Zdrój samochód osobowy zderzył się z nieoznakowanym radiowozem policji. Ranni są dwaj policjanci i kobieta kierująca autem osobowym. Według policji radiowóz jechał na interwencję z włączonymi sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi.

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Radiowóz zderzył się z osobówką. Policjanci wśród rannych
Zdjęcie ilustracyjne. /Shutterstock

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 87 w Barcicach na trasie Nowy Sącz – Piwniczna-Zdrój. Samochód osobowy zderzył się z nieoznakowanym radiowozem policyjnym. 

Trasa jest zablokowana. Dla kierowców organizowane są objazdy – poinformowała GDDKiA. 

Trzy osoby odniosły lekkie obrażenia. To dwaj policjanci i kobieta kierująca autem osobowym. Zostaną zbadani pod kątem obecności alkoholu.

Na razie nie są znane okoliczności. Będzie to ustalane – powiedziała Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Według relacji policji radiowóz był nieoznakowany, ale jechał jako uprzywilejowany, bo z sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi, na pilną interwencję.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wypadek Małopolska

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