Radiowóz zderzył się z osobówką. Policjanci wśród rannych

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 87 w Barcicach na trasie Nowy Sącz – Piwniczna-Zdrój. Samochód osobowy zderzył się z nieoznakowanym radiowozem policyjnym.
Trasa jest zablokowana. Dla kierowców organizowane są objazdy – poinformowała GDDKiA.
Trzy osoby odniosły lekkie obrażenia. To dwaj policjanci i kobieta kierująca autem osobowym. Zostaną zbadani pod kątem obecności alkoholu.
Na razie nie są znane okoliczności. Będzie to ustalane – powiedziała Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji.
Według relacji policji radiowóz był nieoznakowany, ale jechał jako uprzywilejowany, bo z sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi, na pilną interwencję.