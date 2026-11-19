Odkrycia dokonali przypadkowi spacerowicze. Pod powalonym dębem ktoś zauważył suczkę, która czujnie strzegła swoich czterech maluchów.
Zwierzęta były wyraźnie wyczerpane, ale dzięki szybkiej interwencji trafiły pod opiekę schroniska w Opolu.
Pracownicy schroniska natychmiast zajęli się całą piątką. Suczka i jej szczenięta otrzymały niezbędną pomoc weterynaryjną oraz schronienie.
Obecnie zwierzęta dochodzą do siebie i powoli odzyskują siły.
Poszukiwania właściciela i szansa na nowy dom
Schronisko apeluje do mieszkańców regionu o pomoc w odnalezieniu właściciela suczki. Być może komuś uciekła lub ktoś jej szuka. „Każda informacja może okazać się cenna. Jeśli rozpoznajesz zwierzę lub wiesz, do kogo mogła należeć, skontaktuj się ze schroniskiem” - czytamy we wpisie na Facebooku Nadleśnictwa Opole.
Jednocześnie już teraz pojawia się szansa na adopcję. Jeśli właściciel się nie odnajdzie, za około dwa miesiące – po zakończeniu okresu opieki nad szczeniętami – zarówno maluchy, jak i ich mama będą mogły trafić do nowych, kochających domów.
Szczegółowe informacje o zasadach i terminach adopcji można uzyskać bezpośrednio w schronisku.
Leśnicy podkreślają, że las jest domem dla dzikich zwierząt, ale nie powinien być miejscem, w którym domowe psy muszą walczyć o przetrwanie.
Schronisko zachęca do udostępniania informacji – być może dzięki temu uda się odnaleźć właściciela lub znaleźć nowe domy dla pięciu psiaków.