RMF24

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Pod przewróconym dębem w jednym z opolskich lasów znaleziono suczkę, która ukrywała się tam wraz z czwórką swoich szczeniąt, próbując przetrwać w trudnych warunkach. Dzięki szybkiej reakcji przypadkowych spacerowiczów i pomocy pracowników schroniska cała rodzina jest już bezpieczna. Trwają poszukiwania właściciela psa. Schronisko szuka też chętnych do przygarnięcia psiej rodziny.

Odkrycia dokonali przypadkowi spacerowicze. Pod powalonym dębem ktoś zauważył suczkę, która czujnie strzegła swoich czterech maluchów.

Zwierzęta były wyraźnie wyczerpane, ale dzięki szybkiej interwencji trafiły pod opiekę schroniska w Opolu.

Pracownicy schroniska natychmiast zajęli się całą piątką. Suczka i jej szczenięta otrzymały niezbędną pomoc weterynaryjną oraz schronienie.

Obecnie zwierzęta dochodzą do siebie i powoli odzyskują siły.

Poszukiwania właściciela i szansa na nowy dom

Schronisko apeluje do mieszkańców regionu o pomoc w odnalezieniu właściciela suczki. Być może komuś uciekła lub ktoś jej szuka. „Każda informacja może okazać się cenna. Jeśli rozpoznajesz zwierzę lub wiesz, do kogo mogła należeć, skontaktuj się ze schroniskiem” - czytamy we wpisie na Facebooku Nadleśnictwa Opole.

Jednocześnie już teraz pojawia się szansa na adopcję. Jeśli właściciel się nie odnajdzie, za około dwa miesiące – po zakończeniu okresu opieki nad szczeniętami – zarówno maluchy, jak i ich mama będą mogły trafić do nowych, kochających domów.

Szczegółowe informacje o zasadach i terminach adopcji można uzyskać bezpośrednio w schronisku.

Leśnicy podkreślają, że las jest domem dla dzikich zwierząt, ale nie powinien być miejscem, w którym domowe psy muszą walczyć o przetrwanie.

Schronisko zachęca do udostępniania informacji – być może dzięki temu uda się odnaleźć właściciela lub znaleźć nowe domy dla pięciu psiaków.