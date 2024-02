06:38

Zobacz mapę protestów rolniczych:

WTORKOWY PROTEST ROLNIKÓW

06:30

Chcemy, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu - powiedział przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski. Rolnicy oczekują też wstrzymania niekontrolowanego importu produktów rolnych z Ukrainy oraz utrzymania w Polsce hodowli zwierząt futerkowych.

Szef OPZZ wskazał, że celem wtorkowego protestu rolników, którzy mają blokować m.in. trasy szybkiego ruchu i drogi, jest zrealizowanie przez rząd ich trzech postulatów. "Mówimy stop Zielonemu Ładowi, stop importowi produktów rolnych z Ukrainy, stop ograniczaniu hodowli w Polsce" - podkreślił.



06:13

Według informacji krakowskiego oddziału GDDKiA w Małopolsce protesty będą się odbywać m.in. na drodze wojewódzkiej w Liszkach i tzw. łączniku brzeskim, co może spowodować utrudnienia przy dwóch węzłach autostrady A4 - w Bielanach i Brzesku. Protestujący prawdopodobnie przyblokują także zjazdy z S7 przy węzłach Miechów i Szczepanowice.

Trudności mogą spodziewać się także kierowcy podróżujący od Michałowic drogą krajową nr 7 w kierunku Krakowa. Dodatkowo utrudnienia mogą pojawić się na DK44 między Oświęcimiem a Skawiną, DK73 w okolicach Szczucina i Lisiej Góry, DK79 w Nowym Brzesku, DK94 w okolicy Brzeska oraz Rynku w Limanowej.

Jak poinformował krakowski urząd miasta, protestujący przejadą też głównymi ulicami Krakowa, w związku z tym od godz. 10 do 20 mieszkańcy mogą spodziewać się sporych utrudnień na drogach. "Rolnicy planują wjazd do Krakowa dwiema kolumnami ciągników rolniczych - jedna grupa pojawi się od strony Węgrzc, a druga od Kocmyrzowa.

Grupy spotkają się na skrzyżowaniu ulic Opolskiej, Lublańskiej i 29 Listopada. Potem Alejami Trzech Wieszczów przejadą do ronda Matecznego i ul. Kamieńskiego, a następnie, między innymi, w stronę ronda Grzegórzeckiego, Mogilskiego i alei Jana Pawła II" - poinformował krakowski urząd miasta. Magistrat podał także, że na terenie Gminy Liszki rolnicy będą przejeżdżać z małą prędkością od ok. godz. 7.00 do ok. 24.00 drogą wojewódzką nr 780, pomiędzy trzema rondami: rondem w Kryspinowie, rondem w Bielanach oraz rondem im. Herberta Hoovera przy węźle mirowskim. Tą trasą będą przejeżdżać wielokrotnie. Przewidywany jest również jednorazowy przejazd drogą wojewódzką nr 774 z Kryspinowa przez Cholerzyn w kierunku Zabierzowa i Krakowa.

06:00

Na Dolnym Śląsku m.in. na S5 utrudnienia mogą dotknąć kierowców na węzłach Kryniczno, Trzebnica, Krościna Wielka, Żmigród i Korzeńsko, a na dk 8 w Szalejowie Górnym i Kudowie-Słonym i w okolicach przejścia granicznego z Czechami w Boboszowie. Blokady mogą tez wystąpić na drogach dojazdowych do stolicy województwa Wrocławia w gminach Siechnice i Długołęka. W woj. śląskim protestujący rolnicy i myśliwi mogą utrudnić ruch na dw 494, 483 i 786 oraz dk 43 i 91 w okolicach Częstochowy oraz w śródmieściu. Problemy w ruchu mogą też dotknąć podróżujących na węzłach A1 w Świerklanach oraz Gorzyczkach.

Na Podkarpaciu oprócz przejść granicznych blokowany może być terminal przeładunkowy LHS w Durdach, przez co problemy w ruchu mogą pojawić się na dw 985 między Mielcem a Tarnobrzegiem. Na dk 94 problemy z przejazdem mogą dotyczyć odcinka z Sędziszowa Małopolskiego do ronda 650-lecia w Ropczycach, a na dk 19 z Targowisk w kierunku Dukli. Utrudnienia w ruchu w Przemyślu mogą dotyczyć całego miasta i odcinków dk 77 i dk 28 w powiecie przemyskim, w Narolu dw 865, a w Leżajsku ulic miasta, dk 77 i dw 877.

W Sanoku kłopoty z komunikacją drogową mogą wystąpić na ul. Krakowskiej, a w Jaśle na rondzie przy ul. Piłsudskiego - gdzie dk 28 krzyżuje się z łącznikiem dw 992.



05:50

Na północy Mazowsza do utrudnień może dojść na dk 60 w Makowie Mazowieckim, dk 61 między miejscowością Modzele a Ostrołęką i na dk 10 na rondzie w Sierpcu. Kierowcy musza się też liczyć z możliwą blokadą dw 577 koło Topólna i dw 563 Lipowiec Kościelny - Mława. Na południu regionu w Radomiu kolumna protestujących może poruszać się od ul. NSZZ Solidarność do ronda Popiełuszki.

W woj. świętokrzyskim utrudnień można się spodziewać na dk 78 w Nagłowicach w pow. jędrzejowskim, zablokowane mogą być też dk 74 w Kostomłotach koło Kielc i dk 79 w Czekarzewicach w powiecie opatowskim oraz w Nowym Korczynie w powiecie buskim. W Korczynie kierowcy mogą mieć też problem z przekroczeniem mostu na Wiśle w ciągu dw 973 w kierunku Borusowej w woj. małopolskim.

W woj. lubelskim utrudnienia w komunikacji mogą wystąpić w ponad 30 miejscach, m.in. na S 17 w Kurowie, Żyrzynie, Moszczance i obwodnicy Lublina na wysokości węzła Tatary. W Puławach trudności z przejazdem mogą objąć prowadzącą do Radomia drogę S 12, a na S 19 do Rzeszowa węzeł Węglin i miejscowości Strzeszkowice Duże, Modliborzyce, Wilkołaz, Wólka Rozwadowska i Borki. Utrudnienia w dojeździe lub blokady mogą być też przed przejściami granicznymi z Ukrainą w Dorohusku, Zosinie, Dołhobyczowie i Hrebennem.

05:45

Kierowcy muszą też liczyć się z możliwą blokadą na A2 między Koninem a Strykowem w Łódzkiem. Rolnicy zapowiadają, że węzeł Dąbie na tej stukilometrowej trasie będzie w pełni przejezdny. Utrudnień w ruchu w okolicach Łodzi można spodziewać się też m.in. w Zgierzu na rondzie łączącym dk 71 z S14, w Emilii na rondzie z wjazdami na S14 i A2 oraz miejscowości Sosnowiec przy wjeździe na A2. Wokół Piotrkowa Trybunalskiego na wszystkich węzłach - Północ, Wschód, Południe i Zachód ruch na S8 i A1 może być spowalniany, albo blokowany. Kierowcy mogą też spotkać komunikacyjne utrudnienia na ulicach Sieradza, w Łasku, na dk 70 między Łowiczem a Skierniewicami, dk 60 i dk 92 w okolicach Kutna.

05:30

W Podlaskiem utrudnienia mogą dotyczyć 16 dróg, m.in. S8 w okolicach Jeżewa Starego oraz w Korycinie, Sztabinie oraz Augustowie, w Suwałkach na ulicach miasta. Kierowcy mogą napotkać też blokady na dk 19 do Lublina w okolicach Bociek i Wojszek, w Knyszynie na dk 65, Konarzycach na dk 61 i m.in. w Brańsku czy z Białegostoku do Łap na drogach wojewódzkich.

W woj. kujawsko-pomorskim możliwe są m.in. blokady wjazdów na A1 w rejonie Torunia i Włocławka, w samym Toruniu utrudnienia na wjeździe od strony Łysomic do ronda turbinowego - na ul. Grudziądzkiej i Celniczej, a we Włocławku na al. Chopina, ul. Okrzei, ul. Toruńska do zakładów azotowych Anwil. W Bydgoszczy kierowcy powinni omijać okolice gmachu urzędu wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej, a utrudnienia mogą dotknąć też przejazd drogami od strony Koronowa, Nakła nad Notecią, Białych Błot, Osielska i Torunia - przez most Fordoński.

W stolicy Wielkopolski utrudnienia mogą dotyczyć blokad wylotów z miasta i głównych węzłów komunikacyjnych na wysokości Komornik, Tarnowa Podgórnego, Zakrzewa, Golęczewa i Kostrzyna. Na obwodnicy Piły blokowane mogą być okolice skrzyżowania dk 10 i dk 11. W Koszutach na dk 11 utrudnienia mogą potrwać z przerwami do piątku.

05:20

W woj. zachodniopomorskim - w Szczecinie - wtorkowa blokada ruchu może dotyczyć trasy od Bulwaru Gdańskiego przez ul. Bytomską, Hryniewieckiego, aż do głównej bramy portów. W regionie kierowcy mogą też spotkać utrudnienia m.in. na S3 - na węźle Myślibórz i na węźle Pyrzyce, w samych Pyrzycach na ul. Lipiańskiej czy przejściu granicznym Krajnik Dolny (tzw. most) i w okolicach miejscowości oraz w Trzcińsku-Zdroju na dk 26. W okolicach Koszalina można spodziewać się blokad na S 11 w Starych Bielicach oraz na S6 na węźle Gorzebądz.





W woj. pomorskim protest może m.in. utrudnić ruch w ścisłym centrum Słupska, w okolicach Bytowa na dk 20, a w stolicy województwa na trasie al. Zwycięstwa - Grunwaldzka - Słowackiego - Hucisko i w rejonie przed urzędem wojewódzkim. Problemy w ruchu mogą też dotknąć kierowców m.in. w Wejherowie, Pucku, Nowym Dworze Gdańskim, Sztumie, Malborku, Kwidzynie, Kartuzach, Kościerzynie, Lubni, Starogardzie Gd. i Człuchowie.



W Olsztynie, stolicy woj. warmińsko-mazurskiego blokowany może być nawet przez 48 godzin ruch na al. Warszawskiej, ul. Tuwima, Obrońców Tobruku, al. Sikorskiego, Pstrowskiego, Mazowieckiego i al. Piłsudskiego, która ma być wyłączona z ruchu od skrzyżowania z ul. 1 Maja do ul. Kościuszki i ul. Mickiewicza. Zamknięta ma być też jezdnia od ul. 22 stycznia do al. Piłsudskiego i plac Dunikowskiego a trambuspas będzie dostępny jedynie dla służb.