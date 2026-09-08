Prokurator z Bydgoszczy zatrzymany za jazdę na motocyklu pod wpływem alkoholu

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Zastępca prokuratora rejonowego został zatrzymany przez bydgoską policję za jazdę motocyklem pod wpływem alkoholu. Do zatrzymania doszło po zgłoszeniu właściciela sklepu, w którym prokurator miał spożywać alkohol.

W poniedziałkowy wieczór w Bydgoszczy rozegrała się scena, która z pewnością nie przynosi chluby wymiarowi sprawiedliwości. Jak ustalił „Fakt”, Dominik M., zastępca prokuratora rejonowego w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe, został zatrzymany przez patrol policji po tym, jak prowadził motocykl będąc pod wpływem alkoholu.

Alkohol i motocykl – niebezpieczne połączenie

Według nieoficjalnych informacji prokurator wracał ze spotkania klubowego miłośników motocykli. Po drodze zatrzymał się jeszcze w jednym ze sklepów. Tam, jak relacjonuje informator, miał kupić alkohol i wypić go na miejscu. Zachowanie mężczyzny wzbudziło niepokój sprzedawcy, który niezwłocznie powiadomił policję.

Na miejsce szybko przybył patrol policji. Funkcjonariusze przeprowadzili badanie alkomatem, które potwierdziło obecność alkoholu w organizmie prokuratora. Dominik M. został zatrzymany i przewieziony do komendy, gdzie – według informacji dziennikarzy „Faktu” – przebywał jeszcze przez kilka godzin po zatrzymaniu.

Prokuratura potwierdza zatrzymanie

Informację o zatrzymaniu potwierdziła w rozmowie z „Faktem” prok. Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.