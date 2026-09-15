Prawie 700 uczennic ćwiczyło z gwiazdami sportu. Największa odsłona „Mistrzyń w Szkołach” w Rzeszowie

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Prawie 700 uczennic rzeszowskich szkół wypełniło halę Podpromie podczas największej w tym roku odsłony akcji „Mistrzynie w Szkołach”. Razem z Otylią Jędrzejczak, Sofią Ennaoui, Joanną Jóźwik, Natalią Czerwonką i Katrin Kargbo uczestniczki ćwiczyły, a następnie rozmawiały o zdrowiu, samoakceptacji, hejcie, realizowaniu marzeń oraz znaczeniu aktywności fizycznej w codziennym życiu.

Rzeszowskie wydarzenie było trzecią tegoroczną odsłoną projektu realizowanego przez Fundację Otylii Jędrzejczak w ramach programu „Wielki Mistrz – Aktywna Szkoła”.

Ogromne zainteresowanie rzeszowskim wydarzeniem pokazuje, że „Mistrzynie w Szkołach” są nadal bardzo potrzebne. Chcemy uświadamiać dziewczętom, że nie muszą zostać mistrzyniami sportu. Najważniejsze, aby aktywność fizyczna stała się częścią ich codzienności, ponieważ wspiera zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Każda z nich jest piękna, wyjątkowa i niepowtarzalna. Nie powinny bać się walczyć o siebie, swoje marzenia i zdrowie – podkreślała Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska i prezeska Fundacji Otylii Jędrzejczak.

Pierwszą część wydarzenia wypełniły intensywne ćwiczenia prowadzone przez Katrin Kargbo – byłą mistrzynię świata w karate, a obecnie trenerkę personalną. Uczestniczki przekonały się, że aktywność fizyczna może łączyć wiele różnych form ruchu, dawać radość i tworzyć okazję do wspólnej zabawy. Mistrzynie ćwiczyły razem z dziewczętami, pokazując, że sport nie musi oznaczać wyłącznie profesjonalnego treningu i rywalizacji o medale.

Katrin zawsze wnosi mnóstwo energii i tworzy fantastyczną atmosferę. Dzięki niej dziewczęta mogły zobaczyć, że lekcja WF-u może wyglądać inaczej. Bardzo lubię ten projekt i możliwość zarażania dzieci miłością do ruchu. Mam nadzieję, że jako mistrzynie wniosłyśmy coś wartościowego do życia uczestniczek – mówiła Natalia Czerwonka, medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim.

Najpierw sport, potem rozmowy

Po części sportowej przyszedł czas na rozmowę. Otylia Jędrzejczak, Sofia Ennaoui, Joanna Jóźwik i Natalia Czerwonka opowiedziały o swoich karierach, sukcesach, ale również o porażkach, zwątpieniu i trudnościach, z którymi mierzyły się jako zawodniczki i kobiety.

Wiele miejsca poświęcono wyzwaniom dotyczącym współczesnej młodzieży – hejtowi, brakowi akceptacji własnego ciała, obawie przed oceną innych oraz rezygnowaniu z lekcji wychowania fizycznego. Partnerami największej tegorocznej odsłony projektu były miasto Rzeszów oraz Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wydarzenie wsparły także firma TZMO S.A., właściciel marki Bella, HMS Fitness, NILS Group i Stokado Self-Storage. Dzięki ich zaangażowaniu uczestniczki otrzymały specjalnie przygotowane pakiety.

Jednym z głównych przesłań spotkania było pokazanie uczennicom, że każdy może znaleźć odpowiedni dla siebie sposób na ruch. Nie musi to być wyczynowy trening – równie wartościowe mogą być taniec, spacer, jazda na rowerze, pilates czy gry zespołowe.

Sport nie jest powodem do wstydu, lecz okazją do czerpania radości ze sprawności i wspólnego spędzania czasu z rówieśnikami. Nie trzeba od razu biegać czy skakać. Można grać, tańczyć albo wybrać inną formę ruchu, która sprawia nam przyjemność. To nie musi być sport wyczynowy – przekonywała Joanna Jóźwik, olimpijka i medalistka mistrzostw Europy w biegu na 800 metrów.

Materiały prasowe

Mistrzynie podkreślały również, że budowanie zdrowych nawyków nie wymaga natychmiastowej rewolucji. Najważniejsze są regularność, przyjemność i dopasowanie aktywności do własnych możliwości.

Warto znaleźć każdego dnia choćby 15–20 minut na ruch. Nie trzeba od razu rozpoczynać profesjonalnych treningów. Może to być jazda na rowerze, spacer, pilates albo jakakolwiek inna forma aktywności, która daje nam radość. Najważniejsze, aby znaleźć coś dla siebie i sprawić, żeby ruch został z nami na całe życie – mówiła Sofia Ennaoui, olimpijka i medalistka mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów.

Program „Mistrzynie w Szkołach” jest realizowany od 2008 roku. Jego celem jest zachęcanie nastolatek do aktywności fizycznej oraz świadomego dbania o zdrowie i dobre samopoczucie.

Spotkania mają także przeciwdziałać nieuzasadnionym zwolnieniom dziewcząt z lekcji wychowania fizycznego oraz pomagać młodym uczestniczkom w budowaniu pewności siebie.

