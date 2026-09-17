Potrącenie kobiety na przejściu w Sosnowcu. Kierowca uciekł, policja apeluje o pomoc

Szczegóły zdarzenia
Do potrącenia doszło we wtorek rano w godzinach 5:20–5:25 przy ul. Grota-Roweckiego 34 ABC w Sosnowcu. Według wstępnych ustaleń kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie przechodzącej przez prawidłowo oznakowane przejście dla pieszych.
Po wypadku kierowca nie zatrzymał się i odjechał w kierunku ul. Orlej. Policja informuje, że pojazd sprawcy to prawdopodobnie ciemny Fiat.
Apel do świadków
Potrącona kobieta została przetransportowana do szpitala. Nie podano, w jakim jest stanie.
Policja zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub przejeżdżały w tym czasie ul. Grota-Roweckiego, o sprawdzenie zapisów z wideorejestratorów. Każde nagranie, nawet krótkie, może być kluczowe dla ustalenia tożsamości sprawcy i przebiegu wypadku.
Osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 85 21 200.