Pod wpływem przyjechał rowerem na komendę. Miał prośbę do policjantów

Mężczyzna zgłosił się na komendę, by skorzystać z możliwości oznakowania roweru. Taka procedura ma ułatwić identyfikację i odzyskanie jednośladu w razie kradzieży.
Funkcjonariusze zwrócili uwagę na stan 65-latka. Przeprowadzone badanie alkomatem potwierdziło, że mężczyzna był nietrzeźwy.
Mimo stwierdzenia nietrzeźwości właściciela policjanci – zgodnie z jego życzeniem – oznakowali rower.
65-latek będzie jednak odpowiadał przed sądem za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu grzywna w wysokości co najmniej 2,5 tys. zł.
Sąd może również orzec zakaz prowadzenia rowerów.