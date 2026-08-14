Pod wpływem przyjechał rowerem na komendę. Miał prośbę do policjantów

RMF24

65-letni mężczyzna przyjechał rowerem do Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim w województwie kujawsko-pomorskim, by oznakować swój jednoślad. Policjanci zauważyli jednak, że jest nietrzeźwy. Badanie wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Mężczyzna zgłosił się na komendę, by skorzystać z możliwości oznakowania roweru. Taka procedura ma ułatwić identyfikację i odzyskanie jednośladu w razie kradzieży.

Funkcjonariusze zwrócili uwagę na stan 65-latka. Przeprowadzone badanie alkomatem potwierdziło, że mężczyzna był nietrzeźwy.

Mimo stwierdzenia nietrzeźwości właściciela policjanci – zgodnie z jego życzeniem – oznakowali rower.

65-latek będzie jednak odpowiadał przed sądem za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu grzywna w wysokości co najmniej 2,5 tys. zł.

Sąd może również orzec zakaz prowadzenia rowerów.