Pochwalali zamach w Krakowie i myśleli, że są bezkarni. Ich wpisy szokują

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Dwóch mężczyzn odpowie za wpisy w internecie, w których pochwalali zabójstwa dokonane w Krakowie 7 listopada. Jeden z nich dodatkowo publicznie deklarował, że sam „ma ochotę zabijać”. 20-latek z powiatu łomżyńskiego oraz 34-latek z województwa świętokrzyskiego zostali zatrzymani przez policję. Obaj usłyszeli zarzuty. Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA, przekazała, że policja zatrzymała już 11 osób gloryfukujących działania zamachowca z Krakowa. „Zero tolerancji” - podkreśliła.

20-latek z powiatu łomżyńskiego został namierzony przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i zatrzymany. Policjanci, monitorując media społecznościowe, natrafili na jego komentarz pod wpisem dotyczącym zamachu w Krakowie.

Mężczyzna pochwalił działania sprawcy i napisał, że „sam ma ochotę zabijać”. Informacje o komentarzu przekazano policjantom z Łomży, którzy zatrzymali 20-latka.

W trakcie przeszukania jego pokoju znaleziono nóż taktyczny. Zabezpieczono również telefon komórkowy.

Zatrzymany tłumaczył, że napisał komentarz pod wpływem emocji i nerwów, ale go usunął, gdy inni internauci zaczęli ostrzegać go przed konsekwencjami. Nie uchroniło go to jednak przed odpowiedzialnością.

20-latek usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni oraz pochwalania przestępstwa. Grożą mu za to maksymalnie trzy lata więzienia.

Kolejny mężczyzna zatrzymany po zamachu w Krakowie

Podobna sprawa dotyczy 34-latka z województwa świętokrzyskiego. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Kielcach, 8 listopada 2026 roku mężczyzna miał publicznie pochwalać w internecie zabójstwa dokonane dzień wcześniej w Krakowie.

Mężczyzna publikował komentarze wyrażające aprobatę dla sprawcy na portalu społecznościowym. 34-latek został szybko ustalony i zatrzymany przez kieleckich policjantów.

10 listopada prokurator przedstawił mu zarzut pochwalania zbrodni. Podejrzany przyznał się do winy i potwierdził, że to on zamieścił komentarze.

Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego w wysokości 5 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju.

Za zarzucany czyn grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo do roku więzienia.

Zatrzymanie 34-latka, fot. Policja Świętokrzyska / materiały udostępnione

Usunięcie komentarza nie wystarczy

Obie sprawy pokazują, że publikowanie w internecie treści pochwalających zbrodnie może mieć poważne konsekwencje prawne. Usunięcie wpisu nie oznacza, że jego autor uniknie odpowiedzialności.

Policja i prokuratura przypominają, że komentarze publikowane w mediach społecznościowych również mogą stanowić przestępstwo. Anonimowość w sieci jest często pozorna, a organy ścigania mogą ustalić, kto stoi za konkretnymi wpisami.