Pochwalali zamach w Krakowie i myśleli, że są bezkarni. Ich wpisy szokują

20-latek z powiatu łomżyńskiego został namierzony przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i zatrzymany. Policjanci, monitorując media społecznościowe, natrafili na jego komentarz pod wpisem dotyczącym zamachu w Krakowie.
Mężczyzna pochwalił działania sprawcy i napisał, że „sam ma ochotę zabijać”. Informacje o komentarzu przekazano policjantom z Łomży, którzy zatrzymali 20-latka.
W trakcie przeszukania jego pokoju znaleziono nóż taktyczny. Zabezpieczono również telefon komórkowy.
Zatrzymany tłumaczył, że napisał komentarz pod wpływem emocji i nerwów, ale go usunął, gdy inni internauci zaczęli ostrzegać go przed konsekwencjami. Nie uchroniło go to jednak przed odpowiedzialnością.
20-latek usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni oraz pochwalania przestępstwa. Grożą mu za to maksymalnie trzy lata więzienia.
Kolejny mężczyzna zatrzymany po zamachu w Krakowie
Podobna sprawa dotyczy 34-latka z województwa świętokrzyskiego. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Kielcach, 8 listopada 2026 roku mężczyzna miał publicznie pochwalać w internecie zabójstwa dokonane dzień wcześniej w Krakowie.
Mężczyzna publikował komentarze wyrażające aprobatę dla sprawcy na portalu społecznościowym. 34-latek został szybko ustalony i zatrzymany przez kieleckich policjantów.
10 listopada prokurator przedstawił mu zarzut pochwalania zbrodni. Podejrzany przyznał się do winy i potwierdził, że to on zamieścił komentarze.
Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego w wysokości 5 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju.
Za zarzucany czyn grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo do roku więzienia.
Usunięcie komentarza nie wystarczy
Obie sprawy pokazują, że publikowanie w internecie treści pochwalających zbrodnie może mieć poważne konsekwencje prawne. Usunięcie wpisu nie oznacza, że jego autor uniknie odpowiedzialności.
Policja i prokuratura przypominają, że komentarze publikowane w mediach społecznościowych również mogą stanowić przestępstwo. Anonimowość w sieci jest często pozorna, a organy ścigania mogą ustalić, kto stoi za konkretnymi wpisami.
CBZC i funkcjonariusze w całym kraju na bieżąco monitorują internet po tragedii w Krakowie. Efekt? Już 11 zatrzymanych osób (w wieku 15–68 lat) za gloryfikację działań Michała O. i groźby kolejnych ataków. Natychmiastowa reakcja CBZC i zero tolerancji - napisała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.