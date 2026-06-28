Ewakuacja ok. 400 osób z pociągu. Awaria na Mazowszu

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Prawie 400 osób zostało ewakuowanych z pociągu relacji Kraków-Olsztyn, który z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął na odcinku między Modlinem a Legionowem na Mazowszu. Jak informuje reporter RMF FM Michał Krasoń, PKP Intercity uruchomiło sztab kryzysowy. Ponieważ nie ma napięcia w sieci trakcyjnej, w pociągu nie ma klimatyzacji, a jest ok. 40 st. C. Pasażerowie przewożeni są autobusami na stację Warszawa Wschodnia. Pociągi dalekobieżne kursują z opóźnieniami przekraczającymi nawet 100 minut.

Ewakuacja z pociągu relacji Kraków–Olsztyn na odcinku między Modlinem a Legionowem

Prawie 400 osób ewakuowano z pociągu relacji Kraków-Olsztyn. Z powodu awarii sieci trakcyjnej skład utknął na odcinku między Modlinem a Legionowem w województwie mazowieckim. Pasażerowie trafią na stację Warszawa Wschodnia. Są tam przewożeni autobusami. Początkowo planowano, że pasażerowie zostaną przewiezieni do Modlina, jednak ostatecznie PKP Intercity zdecydowało, że z Warszawy Wschodniej będą mogli kontynuować podróż do Krakowa innymi pociągami.

Problem jest taki, że jak nie ma napięcia w sieci trakcyjnej, to w pociągu nie ma też klimatyzacji, co było bardzo uciążliwe dla pasażerów - powiedział nam wcześniej Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.

W nieco lepszej sytuacji byli pasażerowie pociągów Kolei Mazowieckich, które również utknęły na odcinku między Modlinem a Legionowem. Ich składy zatrzymały się na stacjach. Na razie nie wiadomo, jak długo będzie trwała naprawa sieci.

Pociągi dalekobieżne kursują z opóźnieniami przekraczającymi nawet 100 minut.

Awaria pociągu Chełmoński relacji Kraków-Świnoujście

Koszmar przeżywają też pasażerowie pociągu Chełmoński relacji Kraków-Świnoujście. Skład zatrzymał się w szczerym polu się okolicach Czerwieńska koło Zielonej Góry po awarii lokomotywy, a sytuację pogarsza 40-stopniowy upał. W okolicy doszło także do pożaru. Podróżni czekają na podstawienie pociągu zastępczego.