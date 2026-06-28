Ewakuacja ok. 400 osób z pociągu. Awaria na Mazowszu

Ewakuacja z pociągu relacji Kraków–Olsztyn na odcinku między Modlinem a Legionowem
Prawie 400 osób ewakuowano z pociągu relacji Kraków-Olsztyn. Z powodu awarii sieci trakcyjnej skład utknął na odcinku między Modlinem a Legionowem w województwie mazowieckim. Pasażerowie trafią na stację Warszawa Wschodnia. Są tam przewożeni autobusami. Początkowo planowano, że pasażerowie zostaną przewiezieni do Modlina, jednak ostatecznie PKP Intercity zdecydowało, że z Warszawy Wschodniej będą mogli kontynuować podróż do Krakowa innymi pociągami.
Problem jest taki, że jak nie ma napięcia w sieci trakcyjnej, to w pociągu nie ma też klimatyzacji, co było bardzo uciążliwe dla pasażerów - powiedział nam wcześniej Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.
W nieco lepszej sytuacji byli pasażerowie pociągów Kolei Mazowieckich, które również utknęły na odcinku między Modlinem a Legionowem. Ich składy zatrzymały się na stacjach. Na razie nie wiadomo, jak długo będzie trwała naprawa sieci.
Pociągi dalekobieżne kursują z opóźnieniami przekraczającymi nawet 100 minut.
Awaria pociągu Chełmoński relacji Kraków-Świnoujście
Koszmar przeżywają też pasażerowie pociągu Chełmoński relacji Kraków-Świnoujście. Skład zatrzymał się w szczerym polu się okolicach Czerwieńska koło Zielonej Góry po awarii lokomotywy, a sytuację pogarsza 40-stopniowy upał. W okolicy doszło także do pożaru. Podróżni czekają na podstawienie pociągu zastępczego.