Oleśnica. Dwie osoby zginęły potrącone przez pociąg. To matka i jej dziecko

RMF24

Tragiczny wypadek w Oleśnicy (woj. dolnośląskie). Pociąg potrącił śmiertelnie matkę z dzieckiem. Prawdopodobnie dziecko wyrwało się kobiecie, która próbując je ratować, wbiegła za nim na tory.

Do wypadku doszło w rejonie ul. Wiejskiej w Oleśnicy przed godz. 15.

Doszło do zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniosły na miejscu dwie osoby. Podejrzewamy, że to była mama i dziecko. Wszystkie służby są na miejscu, zabezpieczamy miejsce zdarzenia – mówił po godz. 15 RMF MAXX kapitan Marcin Płużyński z oleśnickiej straży pożarnej.

Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejściu dla pieszych.

Informacja o tym, że ofiarami są matka i jej dziecko potwierdziła się.

W tym miejscu można przechodzić przez tory, a przejście ograniczone jest tylko barierką, którą się omija. Prawdopodobnie dziecko wyrwało się matce, która próbując je ratować, wbiegła za nim na tory. Oboje zginęli po potrąceniu - powiedział komisarz Wojciech Jabłoński z biura prasowego KWP we Wrocławiu.

Dodał, że na miejscu trwają jeszcze czynności śledcze m.in. zabezpieczane są ślady i zapis monitoringu. Ruch pociągów był na krótko całkowicie wstrzymany, ale obecnie odbywa się już jednym torem, na którym ograniczona jest prędkość jazdy pociągów.

Pociągiem relacji Oleśnica-Wrocław jechało około 120 osób. Nikt z nich nie ucierpiał.