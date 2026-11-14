Odbyły się pogrzeby ofiar ataku w Krakowie. „Jeszcze kilka dni temu miała plany”

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W sobotę w Sędziszowie Małopolskim (woj. podkarpackie) i Kraśniku (woj. lubelskie) odbyły się pogrzeby osób, które zginęły w strzelaninie w Krakowie. „Jeszcze kilka dni temu była wśród nas, chodziła, rozmawiała, witała się, miała swoje plany” – powiedział ksiądz Tomasz Rysyn, wspominając panią Ewelinę, wolontariuszkę Szlachetnej Paczki.

Bliscy pożegnali ofiary ataku w Krakowie

W Sędziszowie Małopolskim w Kościele pw. Narodzenia NMP pożegnano 47-letnią panią Ewelinę, która była m.in. wolontariuszką Szlachetnej Paczki. W uroczystościach uczestniczyli rodzina, przyjaciele, władze samorządowe oraz mieszkańcy miasta.

Podczas mszy świętej żałobnej ksiądz Tomasz Rusyn zwrócił uwagę na nagły charakter śmierci zmarłej i przypomniał o jej zaangażowaniu w akcje pomocowe.

Jeszcze kilka dni temu była wśród nas, chodziła, rozmawiała, witała się, miała swoje plany. Może jakieś działania czy akcje charytatywne wobec ludzi czy zwierząt, a może już miała plan na kolejną Szlachetną Paczkę – powiedział ksiądz.

Podkreślił, że zmarła była osobą zawsze bliską tym, którzy potrzebowali wsparcia. Wezwał zgromadzonych w świątyni do modlitwy w intencji zmarłej oraz jej najbliższych.

Głos podczas uroczystości zabrał też burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. Samorządowiec zaznaczył, że wiadomość o śmierci mieszkanki poruszyła całą lokalną społeczność.

Dziś cała nasza sędziszowska wspólnota staje tutaj jak jedna wielka rodzina, by pożegnać kogoś bardzo bliskiego. Ten ból jest bólem nas wszystkich: rodziny, przyjaciół, znajomych i całej lokalnej społeczności – mówił.

Burmistrz wskazał na wieloletnią działalność społeczną zmarłej, która angażowała się zarówno w pomoc ludziom, jak i wsparcie dla schroniska dla zwierząt. Zaapelował do mieszkańców o pielęgnowanie wartości, którymi kierowała się zmarła.

Nie możemy pozwolić, aby wraz z twoim odejściem odeszło także dobro, które tak hojnie rozdawałaś. Musimy pielęgnować to, co zostawiłaś nam najcenniejszego: ducha bezinteresownej pomocy, wiarę w dobroć drugiego człowieka oraz przekonanie, że nawet najmniejszy gest życzliwości może zmienić czyjeś życie – podkreślił samorządowiec.

Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz złożył wyrazy współczucia rodzinie zmarłej w imieniu własnym, władz samorządowych oraz wszystkich Sędziszowian.

„Jeszcze kilka sekund i mógłby się uratować”

W sobotę w Kraśniku (woj. lubelskie) odbyły się też uroczystości pogrzebowe 55-letniego Roberta Kosidło. Prezeska Stowarzyszenia Kupców Prowadzących Handel Obwoźny w Centrum Krakowa Stanisława Gzyl mówiła, że był to „uczciwy, spokojny człowiek”.

Według przedsiębiorców pan Robert 20 lat temu miał poważny wypadek we Włoszech, po którym nie odzyskał już pełnej sprawności – utykał. Po wypadku przeprowadził się do Krakowa i zamieszkał w Nowej Hucie. Prawie każdego dnia pojawiał się na Rynku Głównym i pomagał tutejszym kupcom rozstawiać stoiska, przywozić towary, rozpakowywać i przygotowywać miejsca handlu.

W minioną sobotę, jak zawsze, przyszedł pomóc przy zamykaniu stoisk. Z powodu niskiej temperatury kupcy chcieli szybciej zakończyć pracę. Wtedy rozległy się strzały.

Wróciliśmy do wózka z pamiątkami, ludzie już uciekali do sklepów – relacjonował „Dziennikowi Polskiemu” Adam Szyfko, jeden z lokalnych kupców. Powiedziałem Robertowi, że chowamy się do sklepu ZARA. Szedł za mną, ale wolniej. Był już w drzwiach, kiedy padł strzał... Upadł na matę przed wejściem. Jeszcze kilka sekund i mógłby się uratować - dodał.

Roberta żegnali kupcy, przedsiębiorcy z Sukiennic i kwiaciarki z Rynku.

Atak w Krakowie 7 listopada 2026 roku, fot. Art Service / PAP

Atak w Krakowie: Zginęło 6 osób, 15 zostało rannych

7 listopada 24-letni zamachowiec Michał O. wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek.

Śledztwo w sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.