„Oczywiście, że się baliśmy”. Krakowscy chirurdzy opowiadają, jak ruszyli na ratunek

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„Strach był, natomiast my w pracy działamy pod wpływem stresu, więc z tym sobie jakoś dajemy radę” - powiedział dr Mateusz Wierdak, chirurg urazowy, który udzielał pomocy poszkodowanym podczas sobotniej strzelaniny w Krakowie. On i prof. Michał Pędziwiatr byli w rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej, gdzie doszło do wymiany ognia pomiędzy policjantami a sprawcą ataku.

Chirurdzy prof. Michał Pędziwiatr (L) i dr Mateusz Wierdak (P) na spotkaniu z mediami przed siedzibą Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (fot. Art Service)

Chirurdzy prof. Michał Pędziwiatr (L) i dr Mateusz Wierdak (P) na spotkaniu z mediami przed siedzibą Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (fot. Art Service) / PAP

Sześć osób nie żyje, a 16 zostało rannych po tym, jak 24-letni Michał O. wjechał w sobotę czarnym Subaru na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

Heroiczna walka o życie ofiar zamachu w Krakowie – relacja prof. Michała Pędziwiatra Czas: 03:29

To była sytuacja wypadku masowego. Bardzo trudna, bo nie w jednym miejscu, tylko tak naprawdę w kilku miejscach w jednym czasie. (...) Moim zdaniem przy tak skomplikowanej akcji ratunkowej i tylu ofiarach wszystkie służby postąpiły wzorowo i tylko dzięki temu więcej ofiar nie było - mówił w niedzielę w Krakowie dr Mateusz Wierdak, chirurg urazowy, który udzielał pomocy poszkodowanym podczas sobotniego ataku.

Podczas zdarzenia był z rodziną w pobliskiej restauracji. Na miejscu był też prof. Michał Pędziwiatr, chirurg. Obaj relacjonowali, że po usłyszeniu strzałów ruszyli na pomoc poszkodowanym.

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Na pytanie dziennikarzy, czy nie bali się pójść na miejsce zdarzenia, prof. Pędziwiatr odparł: „Oczywiście, że się baliśmy, ale nie myśleliśmy o tym”. Strach był, natomiast my w pracy działamy pod wpływem stresu, więc z tym sobie jakoś dajemy radę - dodał dr Wierdak.

Lekarze podkreślili, że „cichymi bohaterami” są wszyscy medycy, którzy w sobotę poświęcili swój wolny czas i stawiali się na dodatkowych dyżurach.

W Szpitalu Uniwersyteckim i we wszystkich szpitalach w Krakowie byli ludzie, którzy przyjechali na miejsce: pielęgniarki, lekarze. I to im należy się podziękowanie. Liczba zespołów zabiegowych w krakowskich szpitalach była wyższa niż liczba ofiar, które przyjechały do szpitali. Czyli byliśmy gotowi na to, żeby przyjąć być może kolejnych (rannych), jeśli tacy by byli, i to trzeba podkreślić - mówił prof. Pędziwiatr.

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„Zrobiliśmy to, co umieliśmy”

Jak opowiadali chirurdzy, wspólnie z policją oraz przechodniami zaangażowali się w udzielanie pierwszej pomocy rannym, korzystając m.in. z apteczek przekazanych im przez funkcjonariuszy z radiowozów policyjnych.

Gdy jeden z lekarzy poinformował, że jest chirurgiem urazowym, funkcjonariusze przekazali mu koordynację działań medycznych, a sami skupili się na zabezpieczaniu terenu.

Lekarze mówili, że niektórzy przechodnie twierdzili, iż było dwóch zamachowców, a inni - że było ich jeszcze więcej. Tam było czterech poszkodowanych. (…) Bandytów w maskach, zakapturzonych nie widzieliśmy, więc dlatego była trochę konsternacja. Natomiast my nie byliśmy od tego, żeby ścigać tych przestępców, tylko żeby udzielać pomocy, więc zrobiliśmy to, co umieliśmy - relacjonował dr Wierdak.

Dodał, że widok rannych uruchomił w lekarzach „wyuczone strategie”. Jeśli mamy pacjenta postrzelonego, trzeba najpierw ocenić, skąd tak naprawdę krwawi, i spróbować zatamować krwawienie. Drugą rzeczą, która jest bardzo istotna, jest (…) zabezpieczenie pacjenta przed wychłodzeniem - tłumaczył.

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Strzelanina w centrum Krakowa

Do dramatycznych wydarzeń w centrum Krakowa doszło w sobotę po godzinie 15. Zamaskowany mężczyzna wjechał czarnym Subaru na Rynek Główny, a następnie zaczął strzelać do przypadkowych osób.

Samochód przemieszczał się przez centrum miasta aż do skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej, gdzie zderzył się z innym pojazdem. Następnie doszło do wymiany ognia z policjantami. Rannych zostało dwóch funkcjonariuszy oraz sam napastnik.

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