Wiele szczęścia miała 13-latka, która wpadła pod tramwaj w Gorzowie Wielkopolskim. Dziewczyna wyszła bez szwanku. Brak uwagi przy przechodzeniu przez tory tramwajowe nie zawsze kończy się na kilku otarciach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazał kom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, do niebezpiecznej sytuacji doszło w środę, krótko po godzinie 13, na przystanku tramwajowym przy ul. Kazimierza Wielkiego. 13-latka nie zachowując dostatecznej uwagi weszła prosto pod nadjeżdżający tramwaj. Ten na szczęście jechał wolno. Mimo wszystko, nastolatka zniknęła na moment pod pojazdem, który został natychmiast zatrzymany przez motorniczego.

Zdarzenie uwieczniły kamery z monitoringu. Na nagraniu widać, jak nastolatka zostaje potrącona przez jadący tramwaj, by po chwili o własnych siłach wyczołgać się spod niego. Na pomoc dziewczynie ruszyli przechodnie, którzy wezwali też policję i pogotowie.

Medycy przebadali 13-latkę i uznali, że nie wymaga hospitalizacji. O wypadku poinformowano matkę poszkodowanej, która pojawiła się na miejscu i zabrała córkę do domu.

Jak podaje gorzowska policja, do wypadku doszło prawdopodobnie z winy nastolatki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do potrącenia doszło z winy 13-latki, która nie zachowując należytej ostrożności weszła przed ruszający tramwaj. Miała ogromne szczęście, że to zdarzenie zakończyło się dla niej tylko na kilku otarciach - dodał kom. Grzegorz Jaroszewicz.