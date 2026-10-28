Nowy ranking: Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Dwa miasta liderami

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Mińsk Mazowiecki po raz drugi z rzędu zwyciężył w eksperckim rankingu jakości życia w polskich gminach. Z kolei w zestawieniu uwzględniającym preferencje mieszkańców na pierwsze miejsce awansowała Warszawa. Najnowszy raport pokazuje też, które obszary życia w Polsce się poprawiają, a z którymi samorządy wciąż mają problem.

Mińsk Mazowiecki znów na szczycie, Warszawa awansowała na pierwsze miejsce

Druga edycja ogólnopolskiego rankingu jakości życia, przygotowanego przez Algolytics Technologies we współpracy z Agencją Badawczą SW Research, objęła wszystkie 2479 gmin w Polsce. Dzięki zastosowaniu tej samej metodologii co w ubiegłym roku można po raz pierwszy dokładnie porównać wyniki i sprawdzić, jak zmieniły się warunki życia w poszczególnych częściach kraju.

Wnioski? Ogólna kolejność gmin pozostaje niemal niezmienna, ale w wielu miejscach poprawiły się wyniki dotyczące jakości życia. Nie wszystkie zmiany są jednak korzystne.

Warszawa najlepszym miejscem do życia - wynika z rankingu opartego na preferencjach Polaków

Mińsk Mazowiecki liderem. Warszawa wyprzedziła Sopot

Autorzy raportu przygotowali dwa zestawienia. Pierwsze pokazuje, które gminy najlepiej wypadają w ocenie ekspertów. W drugim większe znaczenie mają czynniki, które sami Polacy uważają za najważniejsze dla jakości życia.

W rankingu eksperckim ponownie zwyciężył Mińsk Mazowiecki. Kolejne miejsca zajęły Inowrocław, Pabianice, Chojnice i Siedlce. W pierwszej dziesiątce pojawiły się również Ząbki, które awansowały z 11. na 8. pozycję.

W rankingu opartym na preferencjach Polaków liderem została Warszawa, która wyprzedziła Sopot. W czołówce znalazły się także inne duże miasta, w tym Kraków, Poznań i Gdańsk.

Różnice między zestawieniami wynikają przede wszystkim z odmiennego znaczenia przypisywanego poszczególnym czynnikom. W wariancie eksperckim większą wagę mają między innymi środowisko przyrodnicze i edukacja. W wariancie ankietowym większe znaczenie przypisano warunkom ekonomicznym i dostępności usług.

Jakość życia rośnie, ale nie wszędzie tak samo

Porównanie wyników z dwóch lat pokazuje, że ocena jakości życia poprawiła się w ujęciu eksperckim. Średnia wartość wskaźnika wzrosła z 0,547 w 2025 roku do 0,570 w 2026 roku. Poprawa objęła wszystkie 16 województw i wszystkie siedem analizowanych segmentów gmin. Największe wzrosty odnotowano w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich.

Inaczej wygląda sytuacja w rankingu opartym na preferencjach mieszkańców. W tym przypadku średnia wartość wskaźnika praktycznie się nie zmieniła: wyniosła 0,540 wobec 0,542 rok wcześniej. Poprawę w tym wariancie odnotowano przede wszystkim w miastach. W gminach mniej zurbanizowanych średnie wyniki nieznacznie spadły.

Skąd ta różnica? Oba zestawienia mierzą te same obszary, ale przypisują im inną wagę. W wielu gminach poprawiły się wyniki dotyczące środowiska i edukacji, co podniosło ocenę ekspercką. Jednocześnie pogorszenie warunków ekonomicznych i dostępności usług wpłynęło na ocenę opartą na preferencjach Polaków.

Co decyduje o tym, że w danej gminie żyje się dobrze?

W obu wariantach rankingu powtarza się ten sam wniosek: duże znaczenie mają dostęp do opieki zdrowotnej, transport, edukacja oraz usługi potrzebne w codziennym życiu.

Mieszkańcom łatwiej funkcjonować tam, gdzie bez większych trudności mogą dotrzeć do lekarza, szkoły, sklepu czy innych ważnych punktów. Istotna jest również sprawna komunikacja, która pozwala dojechać do pracy i załatwić codzienne sprawy.

Na drugim końcu zestawienia znajdują się gminy, w których kilka problemów występuje jednocześnie. Duża odległość od placówek medycznych, szkół i usług, a także słaba dostępność transportu mogą znacząco utrudniać życie mieszkańcom.

To właśnie kumulacja takich niedogodności sprawia, że niektóre gminy osiągają słabe wyniki w rankingu.

Nie tylko duże miasta. Mniejsze ośrodki też mają swoje atuty

Zestawienie eksperckie pokazuje, że wysoka jakość życia nie jest zarezerwowana dla największych polskich miast. W czołówce dominują miasta powiatowe i średniej wielkości ośrodki. W pierwszej dziesiątce tego wariantu nie ma żadnej stolicy województwa.

Inaczej jest w rankingu odzwierciedlającym preferencje Polaków. W jego pierwszej dziesiątce znalazły się cztery stolice województw: Warszawa, Kraków, Poznań i Gdańsk.

Wyniki sugerują, że atrakcyjność miejsca do życia można oceniać na różne sposoby. Duże miasta oferują szeroki wybór usług i możliwości, ale mniejsze ośrodki również mogą osiągać bardzo dobre wyniki w analizowanych obszarach.

Najwyższą średnią wartość wskaźnika osiągnęło województwo śląskie / Shutterstock

Śląskie na szczycie, Podlaskie na końcu

Raport pokazuje także wyraźne różnice między regionami. W obu wariantach najwyższą średnią wartość wskaźnika osiągnęło województwo śląskie, a najniższą - podlaskie.

Relatywnie dobrze wypadają południe Polski i Wielkopolska. Słabsze wyniki odnotowano na północnym wschodzie kraju, Pomorzu Zachodnim i Lubelszczyźnie.

Autorzy badania podkreślają jednak, że ranking nie pokazuje wszystkich aspektów życia. Ocenia konkretne, mierzalne czynniki, dlatego jego wyniki należy interpretować w kontekście przyjętej metodologii.

Bezpieczeństwo i środowisko na plusie. Problemy z ekonomią i usługami

W raporcie przeanalizowano dziesięć wymiarów jakości życia. W większości gmin poprawiły się wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa, środowiska przyrodniczego, infrastruktury technicznej i cyfrowej oraz edukacji.

Gorzej wypadły natomiast warunki ekonomiczne, transport, dostępność usług, a także kultura i rekreacja. Najbardziej stabilnym obszarem pozostaje zdrowie.

Wyniki pokazują więc, że rozwój gmin nie przebiega równomiernie. Poprawa infrastruktury czy stanu środowiska nie musi oznaczać, że mieszkańcy łatwiej dojeżdżają do pracy, mają większy dostęp do usług lub mogą sobie pozwolić na więcej.

Dlatego, jak podkreślają autorzy, samo miejsce w rankingu nie wystarczy do oceny skuteczności działań samorządu. Trzeba również sprawdzić, jak zmieniła się wartość wskaźnika i które konkretne obszary wymagają poprawy.