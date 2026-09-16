Nowe życie Twierdzy Modlin. Najdłuższy budynek Europy zamieni się w hotel

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Twierdza Modlin, uznawana za najdłuższy budynek w Europie, już wkrótce przejdzie spektakularną metamorfozę. Koszary o imponującym obwodzie ponad 2 km, które przez 220 lat służyły wojsku, teraz mają stać się nowoczesnym hotelem.

Inwestycja Grupy Konkret, pod nazwą Hotel Airport Modlin, to nie tylko szansa na ożywienie historycznych murów, ale także na stworzenie wyjątkowego miejsca na turystycznej i biznesowej mapie Mazowsza.

Najdłuższy budynek Europy jest w Polsce. Niewiarygodna atrakcja tuż pod Warszawą Zaledwie godzinę drogi od Warszawy znajduje się unikatowa atrakcja, która wciąż pozostaje mało znana. Twierdza Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim to najdłuższy budynek w Europie, który zachwyca nie tylko swoimi monumentalnymi rozmiarami, ale także…

Hotel w sercu twierdzy

Pierwszy etap inwestycji przewiduje uruchomienie 123 pokoi, a docelowo hotel ma oferować około 250 miejsc noclegowych w standardzie trzech gwiazdek. Goście będą mogli korzystać z restauracji, lobby, baru, strefy rekreacyjnej z tarasem oraz dwóch sal konferencyjnych. Największa z nich pomieści nawet 250 osób, co czyni obiekt atrakcyjnym miejscem dla firm i organizatorów wydarzeń - informuje portal propertydesign.pl.

Lokalizacja hotelu, pomiędzy charakterystyczną Wieżą Czerwoną a Muzeum Twierdzy Modlin, nie jest przypadkowa. Bliskość Portu Lotniczego Warszawa-Modlin sprawia, że nowy obiekt ma obsługiwać zarówno turystów, jak i pasażerów korzystających z podwarszawskiego lotniska.

Rewitalizacja z szacunkiem dla historii

Prace nad przekształceniem koszar w hotel nie należą do łatwych. Inwestycja napotyka na opóźnienia związane z koniecznością przeprowadzenia szczegółowych analiz konserwatorskich oraz złożonością prac w zabytkowych murach. Każda ingerencja w 150-letnią architekturę wymaga ścisłej współpracy ze służbami ochrony zabytków.

Otwarcie hotelu zaplanowano na koniec 2027 roku.

Architekci z pracowni CDF podkreślają, że ich celem jest zachowanie wojskowego charakteru obiektu.

Od Napoleona do nowoczesności

Twierdza Modlin to jeden z najcenniejszych zabytków architektury militarnej w Polsce. Jej początki sięgają czasów napoleońskich – decyzję o budowie podjął sam Napoleon Bonaparte w 1806 roku. Przez dziesięciolecia twierdza była rozbudowywana, a w XIX wieku powstały monumentalne koszary, które mogły pomieścić nawet 20 tysięcy żołnierzy.

Po II wojnie światowej kompleks stopniowo tracił swoje militarne znaczenie, a część budynków zaczęła popadać w ruinę. Przełom nastąpił w 2013 roku, kiedy Garnizon Modlin został zakupiony przez Grupę Konkret. Od tego czasu na terenie twierdzy powstały już m.in. Hotel Royal Modlin i Muzeum Twierdzy Modlin.