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Nowe życie Twierdzy Modlin. Najdłuższy budynek Europy zamieni się w hotel

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 września (15:05)

Twierdza Modlin, uznawana za najdłuższy budynek w Europie, już wkrótce przejdzie spektakularną metamorfozę. Koszary o imponującym obwodzie ponad 2 km, które przez 220 lat służyły wojsku, teraz mają stać się nowoczesnym hotelem.

Nowe życie Twierdzy Modlin. Najdłuższy budynek Europy zamieni się w hotel
Twierdza Modlin (fot. Rafał Guz) /PAP

Inwestycja Grupy Konkret, pod nazwą Hotel Airport Modlin, to nie tylko szansa na ożywienie historycznych murów, ale także na stworzenie wyjątkowego miejsca na turystycznej i biznesowej mapie Mazowsza.

Hotel w sercu twierdzy

Pierwszy etap inwestycji przewiduje uruchomienie 123 pokoi, a docelowo hotel ma oferować około 250 miejsc noclegowych w standardzie trzech gwiazdek. Goście będą mogli korzystać z restauracji, lobby, baru, strefy rekreacyjnej z tarasem oraz dwóch sal konferencyjnych. Największa z nich pomieści nawet 250 osób, co czyni obiekt atrakcyjnym miejscem dla firm i organizatorów wydarzeń - informuje portal propertydesign.pl.

Lokalizacja hotelu, pomiędzy charakterystyczną Wieżą Czerwoną a Muzeum Twierdzy Modlin, nie jest przypadkowa. Bliskość Portu Lotniczego Warszawa-Modlin sprawia, że nowy obiekt ma obsługiwać zarówno turystów, jak i pasażerów korzystających z podwarszawskiego lotniska.

Rewitalizacja z szacunkiem dla historii

Prace nad przekształceniem koszar w hotel nie należą do łatwych. Inwestycja napotyka na opóźnienia związane z koniecznością przeprowadzenia szczegółowych analiz konserwatorskich oraz złożonością prac w zabytkowych murach. Każda ingerencja w 150-letnią architekturę wymaga ścisłej współpracy ze służbami ochrony zabytków. 

Otwarcie hotelu zaplanowano na koniec 2027 roku.

Architekci z pracowni CDF podkreślają, że ich celem jest zachowanie wojskowego charakteru obiektu. 

Od Napoleona do nowoczesności

Twierdza Modlin to jeden z najcenniejszych zabytków architektury militarnej w Polsce. Jej początki sięgają czasów napoleońskich – decyzję o budowie podjął sam Napoleon Bonaparte w 1806 roku. Przez dziesięciolecia twierdza była rozbudowywana, a w XIX wieku powstały monumentalne koszary, które mogły pomieścić nawet 20 tysięcy żołnierzy.

Po II wojnie światowej kompleks stopniowo tracił swoje militarne znaczenie, a część budynków zaczęła popadać w ruinę. Przełom nastąpił w 2013 roku, kiedy Garnizon Modlin został zakupiony przez Grupę Konkret. Od tego czasu na terenie twierdzy powstały już m.in. Hotel Royal Modlin i Muzeum Twierdzy Modlin.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: twierdza modlin
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