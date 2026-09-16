Nowe życie Twierdzy Modlin. Najdłuższy budynek Europy zamieni się w hotel

Inwestycja Grupy Konkret, pod nazwą Hotel Airport Modlin, to nie tylko szansa na ożywienie historycznych murów, ale także na stworzenie wyjątkowego miejsca na turystycznej i biznesowej mapie Mazowsza.
Hotel w sercu twierdzy
Pierwszy etap inwestycji przewiduje uruchomienie 123 pokoi, a docelowo hotel ma oferować około 250 miejsc noclegowych w standardzie trzech gwiazdek. Goście będą mogli korzystać z restauracji, lobby, baru, strefy rekreacyjnej z tarasem oraz dwóch sal konferencyjnych. Największa z nich pomieści nawet 250 osób, co czyni obiekt atrakcyjnym miejscem dla firm i organizatorów wydarzeń - informuje portal propertydesign.pl.
Lokalizacja hotelu, pomiędzy charakterystyczną Wieżą Czerwoną a Muzeum Twierdzy Modlin, nie jest przypadkowa. Bliskość Portu Lotniczego Warszawa-Modlin sprawia, że nowy obiekt ma obsługiwać zarówno turystów, jak i pasażerów korzystających z podwarszawskiego lotniska.
Rewitalizacja z szacunkiem dla historii
Prace nad przekształceniem koszar w hotel nie należą do łatwych. Inwestycja napotyka na opóźnienia związane z koniecznością przeprowadzenia szczegółowych analiz konserwatorskich oraz złożonością prac w zabytkowych murach. Każda ingerencja w 150-letnią architekturę wymaga ścisłej współpracy ze służbami ochrony zabytków.
Otwarcie hotelu zaplanowano na koniec 2027 roku.
Architekci z pracowni CDF podkreślają, że ich celem jest zachowanie wojskowego charakteru obiektu.
Od Napoleona do nowoczesności
Twierdza Modlin to jeden z najcenniejszych zabytków architektury militarnej w Polsce. Jej początki sięgają czasów napoleońskich – decyzję o budowie podjął sam Napoleon Bonaparte w 1806 roku. Przez dziesięciolecia twierdza była rozbudowywana, a w XIX wieku powstały monumentalne koszary, które mogły pomieścić nawet 20 tysięcy żołnierzy.
Po II wojnie światowej kompleks stopniowo tracił swoje militarne znaczenie, a część budynków zaczęła popadać w ruinę. Przełom nastąpił w 2013 roku, kiedy Garnizon Modlin został zakupiony przez Grupę Konkret. Od tego czasu na terenie twierdzy powstały już m.in. Hotel Royal Modlin i Muzeum Twierdzy Modlin.